Operación Apocalipsis: 66 detenidos por red de corrupción en cárceles Santiago 1 y San Joaquín

Un total de 66 personas fueron detenidas en la “Operación Apocalipsis”, encabezada por la Fiscalía Metropolitana Occidente para desarticular una red de corrupción en las cárceles Santiago 1 y San Joaquín. De los arrestados, 44 son funcionarios de Gendarmería, 40 con orden vigente y cuatro sorprendidos en flagrancia. La investigación estableció el ingreso de drogas, teléfonos y alcohol mediante sobornos, con movimientos por más de $6.300 millones en tres años. Se congelaron 183 cuentas y se incautaron vehículos y dinero. Los imputados serán formalizados por asociación criminal y cohecho.

Kast inicia gira en Argentina y sella alianza estratégica con Milei en seguridad y economía

El Presidente electo José Antonio Kast inició en Argentina su primera gira internacional tras ganar el balotaje y sostuvo un encuentro con Javier Milei en la Casa Rosada. Ambos acordaron trabajar desde marzo en seguridad regional, fronteras, crimen organizado y cooperación económica, y Milei confirmó su asistencia al cambio de mando en Chile. Kast destacó que la relación bilateral entrará en una etapa inédita. También abordó la posible incorporación del economista José Luis Daza a su gabinete, temas de migración, el caso Apablaza y anunció reuniones con Michelle Bachelet y otros exmandatarios.

PPD plantea quiebre con FA y PC para reconstruir una socialdemocracia autónoma

Un documento de 25 páginas elaborado por figuras históricas del PPD y la Fundación por la Democracia propone un giro estratégico de la socialdemocracia progresista: romper con el Frente Amplio y el Partido Comunista para recuperar autonomía política. El texto, Renovar la esperanza, diagnostica debilidades estructurales, pérdida de identidad y subordinación estratégica, y llama a reconstruir una “casa común” con PS, DC, radicales, liberales e independientes. Advierte sobre el avance de la extrema derecha y critica los identitarismos y una izquierda “ineficaz”, proponiendo seis ejes programáticos centrados en democracia, crecimiento con cohesión, seguridad y desarrollo sostenible.

Contraloría revela graves fallas en cárceles, fronteras y control de armas y drogas

La Contraloría General presentó el primer Consolidado de Resultados de Auditoría 2025, que reúne 62 fiscalizaciones en seguridad pública entre 2023 y 2025. El informe detectó visitas irregulares en cárceles, ingreso de personas con prohibición, falta de inhibidores de señal y ausencia de allanamientos. En fronteras, constató carencias de controles y registros. También reveló fallas en el control de armas, vehículos robados no recuperados y graves retrasos y errores en incautación y destrucción de drogas. La CGR instruyó sumarios y derivó antecedentes a Fiscalía y al CDE.

Diputada Veloso acusa acoso reiterado del RN Miguel Ángel Becker en plena Sala

Un tenso episodio se vivió en la Cámara de Diputados luego de que la diputada independiente Consuelo Veloso acusara públicamente al RN Miguel Ángel Becker de acoso y hostigamiento reiterado. En una intervención de reglamento, aseguró que durante todo el período legislativo el parlamentario le ha proferido comentarios inapropiados en los pasillos, diferenciando la confrontación política del acoso personal. Anunció que llevará el caso a la Comisión de Ética y evalúa acciones personales. Becker respondió rechazando las acusaciones, calificándolas de infundadas y negando cualquier conducta de hostigamiento. El conflicto podría escalar al plano ético del Congreso.

Senado aprueba con amplio respaldo a Kevin Cowan como nuevo consejero del Banco Central

El Senado aprobó sin votos en contra la nominación de Kevin Cowan como consejero del Banco Central, con 31 apoyos y dos abstenciones. El economista reemplazará a Stephany Griffith-Jones desde el 24 de diciembre. En su exposición, Cowan destacó el rol del instituto emisor en el control de la inflación, la importancia de su credibilidad y el aporte de la política fiscal a la convergencia inflacionaria. Advirtió además sobre un escenario internacional incierto, especialmente en materia comercial, en un momento clave para la normalización de tasas.

Banco Central baja la TPM a 4,5% y ve inflación en 3% en el primer trimestre de 2026

El Banco Central recortó la Tasa de Política Monetaria en 25 puntos base y la dejó en 4,5%, por unanimidad. El emisor destacó mejores condiciones financieras globales, alza del cobre sobre 5 dólares la libra y un mercado local alineado con esa tendencia. La inflación total y subyacente bajaron a 3,4% anual en noviembre y las expectativas a dos años están en 3%. En el escenario central del IPoM de diciembre, la inflación llegaría a la meta en el primer trimestre de 2026.