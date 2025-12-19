José Antonio Kast se reúne nuevamente con Frei en medio de tensión con la DC 

Kast se reúne nuevamente con Frei en medio de tensión con la DC

El Presidente electo José Antonio Kast sostendrá este viernes una nueva reunión con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en su domicilio de Las Condes. La cita ocurre tras el encuentro previo entre ambos, realizado antes del balotaje, que derivó en la suspensión de la militancia de Frei en la Democracia Cristiana por decisión de su Tribunal Supremo. La directiva DC acusó al exmandatario de desmarcarse del apoyo a Jeannette Jara, mientras Frei defendió su derecho a reunirse en el ámbito privado y pidió al TS levantar la sanción. La Oficina del Presidente Electo confirmó la visita y anunció que José Antonio Kast dará un punto de prensa tras el encuentro para detallar sus alcances.

Orellana cuestiona retorno de Primera Dama y advierte retrocesos en derechos de las mujeres

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, cuestionó el eventual regreso de la figura de la Primera Dama en un gobierno de José Antonio Kast y criticó la postura del Partido Republicano en materia de derechos de las mujeres. En Radio Infinita, sostuvo que el actual modelo busca evitar que funciones públicas dependan de vínculos familiares, aunque recalcó que María Pía Adriasola puede participar en la vida pública como cualquier ciudadana. Orellana también expresó preocupación por posibles retrocesos, recordando votaciones republicanas contra avances como la ley de aborto en tres causales, y afirmó que habrá que observar cómo se desarrollan estas materias en el próximo gobierno.

Marcel destaca a José Luis Daza como carta sólida para el próximo equipo económico de Kast

El exministro de Hacienda Mario Marcel valoró el perfil del economista José Luis Daza, actual viceministro de Economía del gobierno de Javier Milei en Argentina, y uno de los nombres que suenan para liderar el área económica del próximo gobierno de José Antonio Kast. En conversación con Radio Infinita, Marcel afirmó que Daza es “un economista muy calificado, con mucha experiencia” y “muy respetado”, destacando su paso desde el mundo financiero a la política pública. Eso sí, advirtió que eventuales bi o triministerios enfrentan dificultades por la rigidez de las estructuras ministeriales en Chile. Daza ha reconocido que recibió ofertas, mientras Kast mantiene abierta su eventual incorporación.

Frente Amplio fija línea tras mea culpa de Jackson: “El país no va a encontrar una oposición odiosa”

El texto de Giorgio Jackson en el que hizo un mea culpa sobre el rol del progresismo generó respuestas dispares en el Socialismo Democrático: apoyos que lo leen como un insumo para la reflexión y la reconstrucción, y críticas duras que le atribuyen responsabilidades directas en la derrota y en el fracaso del proceso constituyente. Pero en el Frente Amplio primó la defensa del carácter deliberativo del documento y la idea de usarlo para ordenar el nuevo ciclo político, mientras el exministro, en paralelo, ha seguido activo en redes comentando el escenario y los primeros movimientos del Presidente electo José Antonio Kast.

PDI allana Dirección General de Concesiones del MOP por pagos irregulares a funcionaria

La Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones allanó este jueves oficinas de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, en el marco de una investigación por eventuales hechos de corrupción. La diligencia se realizó luego de que el propio organismo presentara una denuncia ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, relacionada con pagos que habría recibido una funcionaria para adelantar procesos de pago a proveedores en consultorías del servicio.

Bombero muere tras colapso estructural en incendio en el centro de Santiago

El Cuerpo de Bomberos de Santiago confirmó la muerte de Paul Cristoffer Valenzuela Muñoz, ayudante primero de la Sexta Compañía, quien falleció mientras combatía un incendio en un inmueble antiguo en la esquina de Domeyko con Avenida España. Durante las labores de extinción, un colapso del segundo nivel provocó el derrumbe sobre el primer piso, hiriendo a tres voluntarios. Valenzuela fue reanimado y trasladado a la Mutual de Seguridad, donde se constató su fallecimiento. Otros dos bomberos resultaron lesionados, pero están fuera de riesgo vital.

ByteDance acuerda venta de TikTok en EE.UU. para evitar su prohibición

ByteDance, la matriz china de TikTok, acordó vender sus operaciones en Estados Unidos a un holding liderado por inversionistas estadounidenses para seguir operando en ese país. Según un memorando interno, la nueva sociedad estará controlada mayoritariamente por Oracle, Silver Lake y el fondo emiratí MGX. ByteDance mantendría una participación minoritaria. El acuerdo debería cerrarse el 22 de enero, en el marco de la ley aprobada en 2024 por razones de seguridad nacional, que exige desligar a la firma china del manejo de datos de usuarios estadounidenses.