Bachelet impulsa su opción ONU y afirma que el mundo está listo para una mujer líder

La expresidenta Michelle Bachelet reactivó su opción para la Secretaría General de la ONU al señalar, en entrevista con AFP, que el mundo está preparado para que una mujer lidere el organismo. Definió el momento como una “oportunidad histórica” y defendió un liderazgo firme, pero con humanidad. Su candidatura es impulsada por el Presidente Gabriel Boric, aunque el Presidente electo José Antonio Kast reiteró que no definirá apoyos antes del 11 de marzo. Bachelet aparece bien posicionada a nivel internacional tras su paso por la ONU, en una carrera donde también figuran Rafael Grossi, Rebecca Grynspan, Alicia Bárcena y Mia Mottley.

Kast baja el tono por “amarre” de funcionarios y pide foco en urgencias en seguridad

Desde Ecuador, el Presidente electo José Antonio Kast moderó el reclamo de su sector por el denominado “amarre” de funcionarios públicos y llamó a reordenar el debate político hacia las urgencias sociales y de seguridad. Tras reunirse con el mandatario Daniel Noboa, marcó distancia del tono duro de republicanos y Chile Vamos. Kast afirmó que no ve necesarias normas de amarre para proteger a buenos funcionarios y advirtió que la polémica desvía la atención de problemas como seguridad, salud, educación y vivienda. También cuestionó el momento del debate, lo calificó como “una señal equivocada” y llamó al Presidente Gabriel Boric a ordenar prioridades para asegurar un buen traspaso de mando.

Boric llama a evitar retrocesos laborales y acusa a la derecha de apropiarse de las 40 horas

El Presidente Gabriel Boric llamó a “evitar retrocesos” en reformas laborales durante la entrega del Premio Manuel Bustos Huerta 2025. En la ceremonia, defendió avances impulsados por su Gobierno como la jornada de 40 horas, la conciliación laboral, el Copago Cero y el aumento del sueldo mínimo, y acusó que sectores de la derecha intentan hoy atribuirse la ley de 40 horas, pese a haberla ridiculizado en su origen. Boric anunció que próximamente se presentará la ley de negociación ramal y subrayó la importancia de fortalecer la sindicalización, la capacitación y el trabajo decente con salarios dignos.

Gobierno defiende acuerdo Codelco-SQM y proyecta millonarios ingresos por litio

Tras el cierre de Contraloría a nuevos cuestionamientos, el Gobierno salió a respaldar el acuerdo entre Codelco y SQM para explotar el Salar de Atacama hasta 2060. Encabezados por el Presidente Gabriel Boric, ministros destacaron que la Estrategia Nacional del Litio permitiría ingresos adicionales cercanos a US$6 mil millones anuales. El biministro Álvaro García afirmó que los recursos financiarán políticas públicas, mientras la ministra Aurora Williams resaltó el diseño institucional y ambiental. Desde Codelco, Máximo Pacheco calificó el pacto como el contrato más importante en la historia de la estatal.

Jara reaparece tras derrota y se reúne con Bachelet en encuentro privado

Tras ocho días de silencio luego de perder en segunda vuelta, Jeannette Jara reapareció al asistir a una reunión privada con Michelle Bachelet en la Fundación Horizonte Ciudadano, en Ñuñoa. Al encuentro también llegaron Paulina Vodanovic, Lautaro Carmona y el alcalde Matías Toledo. Tras la cita, Jara rompió el silencio, llamó a reflexionar con calma la derrota, confirmó que se encuentra en descanso y se refirió al futuro gobierno del presidente electo José Antonio Kast, incluyendo la discusión sobre el reajuste del sector público y los derechos de las mujeres.

Gobierno confirma devolución automática en cuentas de luz por cobros en exceso de Transelec

El Ministerio de Energía informó que fue publicada en el Diario Oficial la resolución que fija los cargos de transmisión para el primer semestre de 2026 y ordena la devolución de cobros en exceso en las cuentas de luz por un error de Transelec. La restitución será automática desde el 1 de enero de 2026. El biministro Álvaro García señaló que se cumple el compromiso del Gobierno tras el error reconocido por la empresa. La Comisión Nacional de Energía mantiene una auditoría en curso y, de detectarse nuevos montos indebidos, deberán ser devueltos.