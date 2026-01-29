Naufragio en Los Lagos: Fiscalía abre investigación clave y reflote será decisivo

Fiscalía investiga causas del naufragio del Koñimo I y apunta al reflote

Tras hallar a los seis tripulantes fallecidos, la Fiscalía de Los Lagos abrió la etapa investigativa para esclarecer por qué se hundió el catamarán Koñimo I en el Estuario del Reloncaví. Los cuerpos fueron encontrados dentro de la nave y no se descarta que quedaran atrapados por el bloqueo de accesos tras el hundimiento. Ahora, el foco está puesto en el reflote: la fiscal dijo que será un proceso complejo y clave para los peritajes, y que debe hacerse sin alterar la embarcación. La Armada abrió un sumario y también se indaga la no declaración formal de uno de los tripulantes sobrevivientes.

PDG rompe con la derecha y abre conversaciones con el bloque oficialista

El Partido de la Gente se bajó de la mesa de negociación de la derecha por la presidencia de la Cámara y abrió conversaciones con el oficialismo. Su jefe de bancada dijo que faltaron acuerdos mínimos y que buscan un escenario más amplio. En el trasfondo, el PDG quiere presidir la Cámara el primer año y su carta sigue siendo Pamela Jiles, pese a resistencias en sectores de la oposición. Desde Republicanos minimizaron el quiebre y dicen que aún hay margen para reordenar posiciones. El movimiento mete ruido y vuelve incierto el armado de mayorías para la nueva mesa.

Cámara despacha a ley la reforma que moderniza el Sistema de Inteligencia

La Cámara aprobó y despachó definitivamente el proyecto que moderniza y fortalece el Sistema de Inteligencia del Estado. Fueron 107 votos a favor, sin abstenciones y con solo tres en contra, tras más de siete años de tramitación. La norma actualiza estructura y coordinación de los organismos de inteligencia, busca anticipar riesgos a la seguridad del Estado y refuerza herramientas operativas. También crea un estatuto especial para el personal y suma controles externos, con Contraloría, tribunales y fiscalización de la Cámara, para resguardar legalidad y derechos fundamentales.

Kast debuta en foro internacional y llama a cooperación regional “sin complejos”

En su primera intervención internacional como presidente electo, José Antonio Kast habló en el foro de la CAF en Panamá y puso el foco en seguridad y coordinación regional. Dijo que la unidad no es consigna, sino obligación, y defendió su reunión con Lula como una “relación de Estados” pese a diferencias ideológicas. Planteó que América Latina está estancada por tolerar mediocridad e improvisación y advirtió que el crimen organizado ya es una amenaza regional. Su debut también dejó anécdotas: el domingo, en una declaración conjunta, tuvo un lapsus de fechas y el presidente dominicano lo corrigió en público.

INE proyecta caída de población en Chile y envejecimiento acelerado hacia 2070

El INE presentó proyecciones con base en el Censo 2024 y encendió alarmas: Chile alcanzaría un peak de población en 2035 y luego comenzaría una baja gradual hasta 2070. El factor clave es la caída de la fecundidad y el envejecimiento. Para 2070, los mayores de 65 años serían más del 40% y los menores de 14 apenas el 7%. También se proyecta que desde 2028 morirían más personas de las que nacen. Las autoridades admitieron que es un escenario inquietante y que obliga a pensar políticas públicas y productividad con una población más vieja y más pequeña.

Bolivia ofrece ser “enlace” entre Chile y Brasil y habla de puertos por cinco fronteras

En el foro de la CAF, el presidente boliviano Rodrigo Paz propuso que su país actúe como enlace logístico entre Chile y Brasil, destacando su ubicación con cinco fronteras. Dijo que Bolivia puede conectar Pacífico y Atlántico con corredores regionales e incluso ofreció “puertos” a Chile a través de su territorio y la hidrovía. Sus declaraciones toman relevancia porque este jueves se reunirá con José Antonio Kast en Panamá, en una cita que busca reactivar conversaciones bilaterales y abrir un nuevo ciclo en la relación entre ambos países.

Rubio dice que EE.UU. busca “Venezuela democrática” y abre espacio a Machado

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó que la meta de Trump es una “Venezuela democrática” y advirtió que la transición tomará tiempo. Dijo que no hay planes de nuevos ataques militares, aunque Trump se reserva el uso de la fuerza si el gobierno interino de Delcy Rodríguez se desvía del rumbo. Rubio habló de reabrir embajadas cerradas desde 2019 y abrió la puerta a un rol para María Corina Machado, con quien se reunió en Washington. Machado aseguró que tiene respaldo total y que la transición debe ser real, sin “mafias” en el poder.