Kast se reúne con Meloni en Roma y plantea coordinación regional en seguridad e inversiones

En el cierre de su gira europea, el Presidente electo José Antonio Kast sostuvo una reunión de una hora y media en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. El encuentro abordó seguridad, fomento al empleo, nuevas inversiones y seguridad jurídica. Meloni propuso articular encuentros entre mandatarios sudamericanos con una línea de trabajo común. Kast reforzó su llamado a la unidad nacional contra el crimen organizado y en defensa de las fronteras, y elogió a Italia como modelo de recuperación en empleo e inversión. El Presidente electo inicia su retorno a Chile para participar del anuncio de delegados y subsecretarios.

Transición en Justicia: Gajardo y Rabat abordan Plan Nacional de Búsqueda y reformas en curso

Por más de dos horas y media se extendió la reunión entre el ministro Jaime Gajardo y su sucesor, Fernando Rabat. Se revisaron proyectos aprobados y en tramitación, como el nuevo sistema de nombramientos judiciales y la reforma para integrar a Gendarmería a las fuerzas de Orden y Seguridad. En derechos humanos, se abordó la consolidación del Plan Nacional de Búsqueda, la lista única de víctimas y la preservación de sitios de memoria. Rabat fue cauto, sobre todo respecto del plan nacional de búsqueda y señaló que las definiciones sobre la materia se tomarán desde el 11 de marzo, sin interrumpir el trabajo en curso.

Interior reconoce demoras en viviendas de emergencia tras incendios y amplía proveedores

El ministro Álvaro Elizalde explicó en Penco los factores que han ralentizado la reconstrucción en Lirquén: coordinación municipal, tiempos de fabricación y condiciones de los terrenos. Tras el mea culpa del Presidente Boric, Senapred trabaja en ampliar proveedores y acelerar la instalación. Elizalde afirmó que habrá coordinación para apurar encargos y que, aunque el objetivo es julio, la habitabilidad transitoria estará desplegada antes. Reconoció avances más rápidos que en emergencias previas, pero insistió en redoblar la celeridad.

PNL expone fisuras: Labbé critica a Kaiser por no integrarse al próximo gobierno

El diputado Cristián Labbé cuestionó la conducción del Partido Nacional Libertario y el manejo de la relación con republicanos. Criticó el congelamiento de militancia de Ana Victoria Quintana como un “mal precedente” y advirtió que el partido pierde incidencia al no ser parte del gobierno entrante. Rechazó la idea de una “oposición amigable” y pidió humildad a la directiva encabezada por Johannes Kaiser, sosteniendo que el proyecto de José Antonio Kast requiere sumar y no restar.

Argentina y EE.UU. sellan acuerdo estratégico en minerales críticos, comercio y seguridad económica

Buenos Aires y Washington firmaron un acuerdo para fortalecer el suministro, minería y procesamiento de minerales críticos. Incluye reducción de aranceles, alineamiento de estándares, protección de propiedad intelectual y mejoras de acceso a mercados, con compromisos agrícolas y laborales. Estados Unidos eliminará aranceles a ciertos recursos y Argentina abrirá su mercado a productos clave. El pacto también aborda seguridad económica y coordinación frente a prácticas no mercantiles de terceros Estados.

Ataque de EE.UU. en el Pacífico deja dos muertos y reaviva debate por legalidad

El Comando Sur informó la muerte de dos presuntos narcotraficantes tras un ataque a una embarcación en el Pacífico oriental, elevando a al menos 128 los fallecidos desde septiembre. Washington afirma que las naves usan rutas conocidas de narcotráfico, aunque persisten cuestionamientos por la falta de evidencia pública y la legalidad de las operaciones. Familias de víctimas han presentado demandas por muerte por negligencia.