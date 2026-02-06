Publicidad

Kast se reúne con Meloni en Roma y plantea coordinación regional en seguridad e inversiones

Publicidad
Alejandro Repenning López
Por : Alejandro Repenning López Coordinador Editorial El Mostrador
Ver Más

Tu dosis diaria de actualidad desde El Mostrador. Revisamos las informaciones más importantes para comenzar la jornada.

Kast se reúne con Meloni en Roma y plantea coordinación regional en seguridad e inversiones
En el cierre de su gira europea, el Presidente electo José Antonio Kast sostuvo una reunión de una hora y media en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. El encuentro abordó seguridad, fomento al empleo, nuevas inversiones y seguridad jurídica. Meloni propuso articular encuentros entre mandatarios sudamericanos con una línea de trabajo común. Kast reforzó su llamado a la unidad nacional contra el crimen organizado y en defensa de las fronteras, y elogió a Italia como modelo de recuperación en empleo e inversión. El Presidente electo inicia su retorno a Chile para participar del anuncio de delegados y subsecretarios. 

Transición en Justicia: Gajardo y Rabat abordan Plan Nacional de Búsqueda y reformas en curso
Por más de dos horas y media se extendió la reunión entre el ministro Jaime Gajardo y su sucesor, Fernando Rabat. Se revisaron proyectos aprobados y en tramitación, como el nuevo sistema de nombramientos judiciales y la reforma para integrar a Gendarmería a las fuerzas de Orden y Seguridad. En derechos humanos, se abordó la consolidación del Plan Nacional de Búsqueda, la lista única de víctimas y la preservación de sitios de memoria. Rabat fue cauto, sobre todo respecto del plan nacional de búsqueda y señaló que las definiciones sobre la materia se tomarán desde el 11 de marzo, sin interrumpir el trabajo en curso. 

Interior reconoce demoras en viviendas de emergencia tras incendios y amplía proveedores
El ministro Álvaro Elizalde explicó en Penco los factores que han ralentizado la reconstrucción en Lirquén: coordinación municipal, tiempos de fabricación y condiciones de los terrenos. Tras el mea culpa del Presidente Boric, Senapred trabaja en ampliar proveedores y acelerar la instalación. Elizalde afirmó que habrá coordinación para apurar encargos y que, aunque el objetivo es julio, la habitabilidad transitoria estará desplegada antes. Reconoció avances más rápidos que en emergencias previas, pero insistió en redoblar la celeridad. 

PNL expone fisuras: Labbé critica a Kaiser por no integrarse al próximo gobierno
El diputado Cristián Labbé cuestionó la conducción del Partido Nacional Libertario y el manejo de la relación con republicanos. Criticó el congelamiento de militancia de Ana Victoria Quintana como un “mal precedente” y advirtió que el partido pierde incidencia al no ser parte del gobierno entrante. Rechazó la idea de una “oposición amigable” y pidió humildad a la directiva encabezada por Johannes Kaiser, sosteniendo que el proyecto de José Antonio Kast requiere sumar y no restar. 

Argentina y EE.UU. sellan acuerdo estratégico en minerales críticos, comercio y seguridad económica
Buenos Aires y Washington firmaron un acuerdo para fortalecer el suministro, minería y procesamiento de minerales críticos. Incluye reducción de aranceles, alineamiento de estándares, protección de propiedad intelectual y mejoras de acceso a mercados, con compromisos agrícolas y laborales. Estados Unidos eliminará aranceles a ciertos recursos y Argentina abrirá su mercado a productos clave. El pacto también aborda seguridad económica y coordinación frente a prácticas no mercantiles de terceros Estados. 

Ataque de EE.UU. en el Pacífico deja dos muertos y reaviva debate por legalidad
El Comando Sur informó la muerte de dos presuntos narcotraficantes tras un ataque a una embarcación en el Pacífico oriental, elevando a al menos 128 los fallecidos desde septiembre. Washington afirma que las naves usan rutas conocidas de narcotráfico, aunque persisten cuestionamientos por la falta de evidencia pública y la legalidad de las operaciones. Familias de víctimas han presentado demandas por muerte por negligencia. 

 

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad