Canciller califica de “inaceptables” dichos del embajador de EE.UU. y diplomático endurece críticas

Van Klaveren califica de “inaceptables” dichos del embajador de EE.UU.

El canciller Alberto van Klaveren respondió desde La Moneda a las críticas del embajador estadounidense Brandon Judd, calificando sus dichos como “inaceptables”. Defendió que ningún funcionario chileno ha comprometido la seguridad hemisférica y subrayó que el proyecto de un cable de telecomunicaciones entre Hong Kong–Valparaíso sigue en evaluación técnica. Reiteró que Chile decidirá soberanamente y no aceptará amenazas ni sanciones unilaterales, en medio de la tensión por la revocación de visas.

Embajador de EE.UU. endurece críticas y defiende revocación de visas

Y la respuesta del gobierno fue porque más temprano este lunes, el embajador Brandon Judd afirmó que Washington entregó a Chile antecedentes sobre hackeos y vulnerabilidades en telecomunicaciones vinculadas al cable Chile China Express, sin recibir respuesta, según dijo, no entregando más detalles ante las insistentes consultas de la prensa. Defendió la revocación de visas a tres funcionarios, señalando que fue una decisión soberana por razones de seguridad. Advirtió que el programa Visa Waiver “está seguro por ahora”, pero que “todo está sobre la mesa” si no se abordan las vulnerabilidades.

Embajador Judd condiciona Visa Waiver por cable Chile–China

En medio de la conferencia de prensa, el embajador Brandon Judd advirtió que la permanencia de Chile en el Visa Waiver “depende estrictamente de lo que este gobierno elija hacer”, en medio de la controversia por el cable Chile–China Express. Sostuvo que el programa exige resguardar telecomunicaciones y proteger información sensible. Afirmó que no hubo respuesta a solicitudes de EE.UU. y negó amenazas, señalando que se trata de reglas aceptadas previamente.

Suprema confirma desafuero del diputado Joaquín Lavín León por caso de facturas falsas

La Corte Suprema confirmó el desafuero del diputado Joaquín Lavín León, acogiendo la solicitud de la Fiscalía Oriente en una causa por 34 facturas ideológicamente falsas y una investigación por el desvío de más de $104 millones en asignaciones parlamentarias. La defensa acusó inconsistencias y falta de objetividad. Con la decisión firme, el Ministerio Público deberá pedir su formalización. Lavín queda inhabilitado para votar hasta el fin de su periodo este 11 de marzo.

Alza de arancel de Trump golpea a fruta chilena y genera alarma

El gremio Frutas de Chile expresó “profunda preocupación” tras el anuncio de Donald Trump de elevar del 10% al 15% el arancel global, medida que impacta directamente a la fruta fresca chilena y que fue tomada por el presidente de EE.UU, en respuesta a un fallo de la Corte Suprema que declaró ilegal el primer alza de un 10%. El sector exporta cerca de US$2.000 millones al país norteamericano y advierte efectos especialmente en la uva de mesa, en pleno inicio de temporada. Piden acción coordinada del actual y futuro gobierno ante un escenario que califican de grave.

Kast nombra a general (r) y vicealmirante (r) en Defensa y Macrozona Norte

La Oficina del Presidente Electo confirmó que José Antonio Kast designó al general (r) Christian Bolívar Romero como futuro subsecretario de Fuerzas Armadas. Con casi 40 años en el Ejército, fue director de la Academia de Guerra. Además, nombró al vicealmirante (r) Alberto Soto como Comisionado Presidencial de la Macrozona Norte, en el marco del plan “Escudo Fronterizo” para reforzar control y coordinación en seguridad.

EE.UU. evacúa personal de su embajada en Beirut por tensión con Irán

Estados Unidos ordenó la salida del personal no esencial de su embajada en Beirut, en medio de amenazas del presidente Donald Trump de atacar Irán. El Departamento de Estado señaló que la medida busca resguardar la seguridad, manteniendo capacidad operativa. Unas 50 personas habrían sido evacuadas. La decisión se da tras llamados de Hezbolá a la “resistencia” y un mayor despliegue militar estadounidense en Medio Oriente.