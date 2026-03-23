Remezón en la PDI, formalizaciones por fraude de licencias médicas y presión contra Kast

🔴 Sale jefa de Inteligencia de la PDI tras presión de Seguridad

La Policía de Investigaciones confirmó la salida de la jefa de Inteligencia, la prefecta general Consuelo Peña, quien pasó a retiro tras una solicitud de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. La decisión fue comunicada por el director general Eduardo Cerna, quien designó al prefecto Ricardo Gatica como reemplazo. El episodio generó cuestionamientos desde la oposición, que exige claridad sobre los motivos de la salida, advirtiendo el impacto que podría tener en una unidad clave en la lucha contra el crimen organizado.

🔴 Formalizan a 359 funcionarios por fraude con licencias médicas

El Ministerio Público formalizará a 359 funcionarios públicos por el uso de licencias médicas falsas, en una investigación que detectó permisos emitidos sin respaldo de atención real. La Fiscalía identificó médicos “grandes emisores” y centros como Maxi Health, SaludVida y Medicilios vinculados a estas prácticas. El fraude habría generado un importante perjuicio económico, especialmente a Fonasa. Las audiencias se realizarán en varias jornadas, imputando delitos como fraude de subvenciones y uso indebido de instrumentos médicos.

⚠️ Kast defiende su plan y llama a actuar ante crisis fiscal

El Presidente José Antonio Kast defendió su hoja de ruta frente a las críticas por las medidas económicas, afirmando que “me eligieron para actuar” ante la crisis fiscal heredada. El Mandatario sostuvo que el escenario se ha agravado por factores externos como la inestabilidad internacional y llamó a la responsabilidad política para enfrentar la situación. Kast aseguró que el Gobierno irá detallando las acciones en cada área, en un contexto marcado por ajustes y presión sobre las finanzas públicas.

⚠️ Ibáñez cuestiona plan fiscal y advierte impacto regresivo

El senador del Frente Amplio Diego Ibáñez criticó la estrategia del Gobierno de José Antonio Kast para enfrentar el déficit fiscal, señalando que “la solución no puede profundizar el problema”. El parlamentario advirtió que medidas como alzas en combustibles, junto a rebajas tributarias a grandes empresas, podrían agravar la situación. Ibáñez reconoció que el déficit es real, pero acusó que las propuestas del Ejecutivo benefician al “1% más rico” sin asegurar mayor recaudación.

⚠️ Marchas por el agua presionan al Gobierno por giro ambiental

Miles de personas se movilizaron en Santiago, Concepción y Valdivia en el marco del Día Mundial del Agua, en protestas marcadas por críticas al Gobierno de José Antonio Kast por el retiro de 43 decretos ambientales. En la capital, la Alameda fue escenario de manifestaciones que acusaron debilitamiento de la regulación. El gobernador Rodrigo Mundaca se sumó a los cuestionamientos, mientras el Ejecutivo defiende la revisión de las normas antes de su eventual reingreso.

⚠️ Schalper respalda a Kast pero fija límites a su agenda

El diputado de RN Diego Schalper respaldó el rumbo del Gobierno de José Antonio Kast, al que calificó como “más a lo Meloni que a lo Milei”, destacando un enfoque pragmático. Sin embargo, advirtió que será un “colaborador leal” pero no condescendiente, cuestionando eventuales cambios a la gratuidad universitaria y llamando a evitar posturas rígidas en materia ambiental. Sus declaraciones evidencian apoyos condicionados dentro del oficialismo.

🌍 Irán amenaza con minar el golfo Pérsico si es atacado

Irán advirtió que minará todas las rutas del golfo Pérsico si Estados Unidos ataca sus islas, luego de que Washington evaluara una eventual invasión de la isla de Jarg, clave para su producción petrolera. El Consejo de Defensa iraní señaló que el despliegue de minas navales podría bloquear el tránsito marítimo, generando un escenario similar al estrecho de Ormuz. Teherán responsabilizó directamente a Estados Unidos por una eventual escalada.