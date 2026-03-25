Bencinazo: El plan de Kast avanza en el Congreso entre críticas

Gobierno logra aprobación exprés de plan de mitigación por bencinazo

El Gobierno anotó un triunfo legislativo clave tras la aprobación exprés en la Cámara del proyecto para contener el precio del kerosene y mitigar el impacto del histórico “bencinazo”. La iniciativa, que ahora pasa al Senado, inyecta 60 millones de dólares al fondo de estabilización y entrega bonos al transporte. Sin embargo, el avance político contrasta con la realidad en las calles, donde por segundo día se registran largas filas en servicentros y cacerolazos ante el alza de hasta 370 pesos en gasolinas. Aunque la oposición cuestionó el ajuste tributario a grandes industrias para financiar el plan, no tuvo margen para bloquearlo, tildando la medida como una “aspirina necesaria” ante el inminente golpe al bolsillo ciudadano.

“Me duele en el alma”: Evelyn Matthei arremete contra el Gobierno por el alza de combustibles

La exalcaldesa y figura de la UDI, Evelyn Matthei, lanzó una dura crítica contra el Gobierno de José Antonio Kast tras el anuncio de los aumentos en el precio de las bencinas, que alcanzarán hasta los 580 pesos por litro. A través de sus redes sociales, Matthei afirmó que la medida “le duele en el alma” debido al impacto directo en las familias que no llegan a fin de mes. Emplazó al Ejecutivo a realizar un “esfuerzo gigantesco” para recortar gastos políticos y cerrar embajadas antes de golpear el bolsillo ciudadano, sumándose así al creciente malestar transversal por la estrechez fiscal y el costo de la vida.

“Si antes no había emergencia, la crearon”: Carolina Tohá arremete contra el Gobierno de Kast

La exministra del Interior, Carolina Tohá, lanzó una de las críticas más duras hasta la fecha contra la nueva administración del Presidente José Antonio Kast. A través de sus redes sociales, Tohá cuestionó la narrativa de “emergencia” que ha instalado el Ejecutivo para justificar medidas como el fuerte alza de los combustibles y el retiro de candidaturas internacionales. “Si antes no había emergencia, la crearon”, sentenció la exsecretaria de Estado, acusando al Gobierno de no asumir sus responsabilidades y de usar una lógica de crisis permanente para eludir el debate político. Sus declaraciones profundizan el quiebre entre el oficialismo y la oposición en una semana marcada por el descontento social.

Bachelet mantiene candidatura a la ONU sin apoyo de Chile y con respaldo de Brasil y México

La expresidenta Michelle Bachelet confirmó que mantendrá su candidatura a la Secretaría General de la ONU, a pesar de que el Gobierno de José Antonio Kast retiró formalmente el patrocinio de Chile. Tras calificar la postulación como “inviable”, Cancillería bajó el apoyo que había iniciado la gestión de Gabriel Boric. Sin embargo, Bachelet aseguró que seguirá adelante con el respaldo estratégico de Brasil y México, agradeciendo a los presidentes Lula da Silva y Claudia Sheinbaum. Mientras Kast defendió el “portazo” argumentando una dispersión de votos y falta de viabilidad, la exmandataria subrayó que su compromiso con los desafíos globales trasciende las coyunturas políticas internas y los giros en la política exterior chilena.

Banco Central mantiene tasa en 4,5% y alerta que inflación saltará al 4% por guerra en Medio Oriente

En una decisión unánime, el Consejo del Banco Central acordó mantener la Tasa de Política Monetaria en 4,5%, poniendo freno a las expectativas de nuevas bajas. El instituto emisor advirtió que la incertidumbre global por la guerra en Medio Oriente y el petróleo en torno a los 100 dólares por barril están presionando con fuerza la inflación local. Según el organismo, el impacto del shock externo y la depreciación del peso elevarán el costo de la vida hasta niveles cercanos al 4% anual durante el segundo trimestre. Aunque se espera que la inflación retorne a la meta del 3% recién en 2027, el Central enfatizó que el escenario es de alta fragilidad y evaluará la tasa mes a mes.

Ajuste fiscal golpea a investigadores: Gobierno suspende becas de magíster y posdoctorado afuera

La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, confirmó la suspensión temporal de las becas de magíster y programas de posdoctorado en el extranjero para este año, debido a un fuerte ajuste presupuestario en el sector público. El recorte, que disminuye los recursos de la cartera en más de 20 mil millones de pesos, busca priorizar el fortalecimiento de las universidades locales según el Ejecutivo. La medida generó duras críticas de la comunidad científica y exautoridades, quienes advierten un retroceso en el desarrollo del país y la pérdida de conexión con el conocimiento global. Aunque el Gobierno asegura que las becas nacionales se mantienen, expertos cuestionan la falta de una hoja de ruta para la formación de investigadores.

Justicia de Brasil otorga prisión domiciliaria temporal a Jair Bolsonaro por razones de salud

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió el beneficio de prisión domiciliaria temporal tras una decisión judicial fundamentada en su estado de salud. La medida, que ha generado una fuerte repercusión política en el gigante sudamericano, permite que el exmandatario abandone el recinto penal donde cumple condena para continuar el proceso bajo vigilancia en su residencia. Mientras sus seguidores celebran la decisión como un acto de justicia humanitaria, sus detractores advierten sobre posibles privilegios procesales. La justicia brasileña enfatizó que la medida es de carácter provisorio y está sujeta a estrictas condiciones de cumplimiento y monitoreo constante.

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