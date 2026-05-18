Muñeca Bielorrusa: rechazo a sobreseimiento de Eduardo Lagos abre etapa clave en la causa judicial

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de la defensa del abogado Eduardo Lagos, quien figura vinculado al consorcio chileno bielorruso Belaz-Movitec (CBM) en el litigio contra Codelco. Este lunes, el tribunal desestimó el intento de poner término anticipado a la causa y también descartó la devolución de especies incautadas en el marco de la investigación del caso “Muñeca Bielorrusa”, donde se le imputan delitos de soborno y lavado de activos.

La jugada de la defensa buscaba cortar uno de los ejes de la causa: el pago de US$15 mil a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco tras un fallo favorable en la Tercera Sala en la disputa entre CBM y Codelco. Su abogado, Marcelo Abujiar, insistió en que la Fiscalía no ha logrado acreditar ese hecho y que no existen antecedentes suficientes para sostener el delito.

Pero el tribunal no compró esa tesis. La jueza Carolina Gajardo optó por seguir la línea del Ministerio Público y de los querellantes, manteniendo viva la investigación sin cambios en la situación procesal del imputado. Desde la Fiscalía, el persecutor Andreas Kusch sostuvo que la indagatoria sigue activa, con diligencias en curso y antecedentes que incluso fortalecerían la imputación.

Tras el revés, la defensa intentó bajar el perfil al golpe. Abujiar reconoció la derrota, pero insistió en que seguirán peleando el caso en todas las instancias, incluyendo la revisión de la prisión preventiva.

En paralelo, el tribunal también resolvió otros puntos sensibles. No acogió la solicitud para limitar el vaciado de información desde dispositivos incautados a la secretaria María Pía Peñaloza, aunque ordenó que la Fiscalía resguarde los antecedentes y entregue copia a la defensa una vez terminadas las pericias.

Respecto de la devolución de especies —entre ellas equipos electrónicos, pendrives y dinero en efectivo—, el tribunal solo autorizó que la defensa acceda a copias del contenido, pero no la restitución de los objetos.

Lo que viene en el calendario judicial del caso

La atención ahora se traslada a este martes, cuando a las 09:30 horas se revisará la prisión preventiva que Lagos cumple en Capitán Yáber, una audiencia clave para intentar rebajar la cautelar. El fiscal Marco Muñoz adelantó que expondrá antecedentes para mantener la medida, mientras la defensa insiste en que tiene argumentos para revertirla.

El calendario judicial de la causa, además, ya está completamente marcado: la situación de Mario Vargas y Gonzalo Migueles se revisará el 11 de junio, mientras que la exministra Ángela Vivanco enfrentará su propia audiencia el 4 de junio. Un mes que, en la práctica, puede reordenar por completo el tablero de la investigación más sensible del momento en el Poder Judicial.