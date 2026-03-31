Gobierno pide renuncia a la directora de SernamEG en medio de su tratamiento por cáncer

Gobierno pide renuncia a directora de SernamEG en medio de tratamiento por cáncer

El Gobierno solicitó la renuncia no voluntaria de la directora del SernamEG, Priscilla Carrasco, quien enfrenta un tratamiento por cáncer de mama, decisión que generó fuertes críticas políticas y sociales. La ministra de la Mujer, Judith Marín, instruyó su salida en un plazo de 48 horas, pese a su condición de salud, lo que abrió cuestionamientos sobre la oportunidad y el criterio de la medida. Desde distintos sectores acusaron falta de empatía y advirtieron impacto institucional, mientras el Ejecutivo designó una jefatura subrogante y abrió el proceso para definir su reemplazo.

Ministerio de Hacienda da marcha atrás y excluye seguridad de recorte fiscal

El Gobierno decidió excluir al Ministerio de Seguridad del recorte presupuestario del 3% impulsado por Hacienda, tras críticas políticas y presión por el impacto que tendría en Carabineros y la PDI. La ministra Trinidad Steinert confirmó que la rebaja —que superaba los $70 mil millones— no se aplicará y que incluso se evalúa reforzar recursos para las policías. La decisión marca un giro del Ejecutivo en medio del debate por el ajuste fiscal y refuerza la prioridad de la seguridad en la agenda gubernamental, luego de cuestionamientos transversales.

Contraloría detecta a más de 6 mil funcionarios trabajando con licencia médica

La Contraloría General de la República detectó a más de 6 mil funcionarios públicos que habrían trabajado mientras se encontraban con licencia médica, abriendo un nuevo foco de cuestionamientos sobre el uso de estos permisos en el Estado. El hallazgo se suma a investigaciones previas que ya habían identificado miles de licencias irregulares y funcionarios involucrados en incumplimientos del reposo. El organismo instruyó la apertura de sumarios administrativos para determinar responsabilidades, en un caso que vuelve a tensionar la probidad y el control del gasto público.

Ministerio de Energía posterga alza de cuentas de luz hasta julio

El Gobierno decidió postergar hasta el 1 de julio el cobro de las reliquidaciones en las cuentas de la luz, que inicialmente comenzarían en abril, en medio de la presión por el impacto en los hogares. La medida busca ganar tiempo para diseñar un mecanismo que permita enfrentar una deuda acumulada con las distribuidoras cercana a US$800 millones. El alza podría afectar a cerca del 65% de los clientes, con incrementos de hasta 15%, por lo que el Ejecutivo busca mitigar su efecto en un contexto marcado por el encarecimiento de la energía.

Migraciones anuncia fiscalizaciones laborales y descarta “caza de brujas”

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, anunció que el Gobierno iniciará fiscalizaciones en lugares de trabajo para verificar el cumplimiento de la normativa migratoria, en coordinación con distintas instituciones. La autoridad aseguró que los operativos se desplegarán en todo el país, pero enfatizó que “no será una caza de brujas”, sino una acción disuasiva orientada a corregir incumplimientos. La medida busca reforzar el respeto a la ley en sectores con mayor informalidad laboral.

Presidente Kast anuncia medidas para reforzar seguridad en colegios

El Presidente José Antonio Kast anunció un paquete de medidas para reforzar la seguridad en establecimientos educacionales tras recientes hechos de violencia escolar, incluyendo el ataque ocurrido en Calama. Las iniciativas contemplan mayor control en el ingreso a colegios, cambios en reglamentos internos y proyectos de ley que serán enviados al Congreso. El Ejecutivo busca instalar nuevas herramientas para resguardar a estudiantes y docentes en un contexto de creciente preocupación por la violencia en el sistema educativo.

Bachelet reactiva campaña por la ONU y busca nuevos respaldos

La expresidenta Michelle Bachelet reactivó su campaña para liderar la ONU tras el retiro del apoyo del Gobierno de José Antonio Kast, acelerando gestiones con su equipo y aliados internacionales. Busca consolidar respaldos de países como Brasil y México y afinar su propuesta ante Naciones Unidas. El movimiento ocurre en un escenario adverso, luego de que Chile decidiera no respaldar su postulación, obligando a reorganizar su estrategia diplomática.

EE.UU. reabre su embajada en Caracas tras siete años

Estados Unidos reabrió oficialmente su embajada en Caracas tras siete años de cierre, marcando el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela. La medida busca iniciar una nueva etapa de cooperación política y económica entre ambos países. La reapertura permitirá retomar la presencia diplomática directa, aunque los servicios consulares aún están en proceso de normalización, en un contexto de cambio en la relación bilateral.