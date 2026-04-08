ClicAM: tregua de dos semanas en Irán, Fiscal Parra declara en caso Hermosilla y más

Trump acepta tregua con Irán y abre fase de negociación tras semanas de amenaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decretó un alto el fuego de dos semanas con Irán tras semanas de amenazas militares, replicando su estrategia de presión máxima seguida de negociación. La tregua abrió un proceso diplomático en Islamabad con mediación internacional, mientras el Congreso estadounidense cuestiona la conducción del conflicto. El acuerdo incluye exigencias de Teherán como levantamiento de sanciones y garantías de seguridad en el estrecho de Ormuz. El anuncio impactó los mercados, con una caída del petróleo superior al 13% y alzas en bolsas asiáticas, en un escenario aún marcado por la incertidumbre geopolítica.

Fiscal Lorena Parra declara como testigo en caso Audios por solicitud de defensa

La fiscal regional Oriente, Lorena Parra, declaró en calidad de testigo en el denominado caso Audios, tras una solicitud de la defensa del abogado Luis Hermosilla, imputado en la investigación. La diligencia se realizó en dependencias del Ministerio Público y fue dirigida por el fiscal Manuel Zara, en el marco de la reapertura de la causa. La comparecencia generó incomodidad interna, ya que Parra encabeza la investigación contra Hermosilla, mientras la defensa busca instalar dudas sobre su imparcialidad, en una estrategia que podría impactar el desarrollo del proceso judicial.

Quiroz impulsa uso de transporte público tras alza de combustibles

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, llamó a la ciudadanía a usar más locomoción colectiva tras el alza de las bencinas, señalando que es una medida necesaria para enfrentar el impacto del encarecimiento de los combustibles. La autoridad sostuvo que el transporte público permite mitigar el gasto familiar en este contexto y defendió la estrategia del Gobierno frente al denominado “bencinazo”. Además, enfatizó que el alza responde a factores internacionales y no a decisiones internas, en medio de críticas por el costo de vida y la presión económica sobre los hogares, en un escenario donde el Ejecutivo busca contener los efectos del aumento de precios.

Australia confirma extradición de Adriana Rivas a Chile

La justicia australiana rechazó el último recurso presentado por Adriana Rivas y dejó firme su extradición a Chile, donde es requerida por su participación en secuestros, torturas y desapariciones durante la dictadura. El Tribunal Federal desestimó los argumentos de la defensa, que buscaban invalidar el proceso señalando que los delitos debían ser considerados de lesa humanidad. Con esta decisión se cierra un largo proceso judicial iniciado tras su detención en 2019 en Australia, allanando el camino para que enfrente la justicia chilena en causas vinculadas a graves violaciones a los derechos humanos.

Gobierno impulsa “Escuelas protegidas” con foco en control y sanciones

El Gobierno ingresará dos proyectos de ley bajo el concepto de “Escuelas protegidas” para enfrentar la violencia en colegios, tras el impacto de recientes hechos como el ataque en Calama. Las iniciativas incluyen la revisión de mochilas, fortalecimiento de la autoridad docente y sanciones a la interrupción de clases, además de prohibir elementos que oculten el rostro. En paralelo, se propone modificar el Código Penal para establecer agravantes en delitos cometidos dentro o cerca de establecimientos educacionales. El plan busca endurecer el marco normativo y reforzar la seguridad escolar, en medio de una creciente preocupación por la violencia en el sistema educativo.

Contraloría detecta pérdida de $16 mil millones en Hospital San José

La Contraloría General de la República detectó una pérdida superior a $16 mil millones en el Hospital San José por licencias médicas no cobradas, pagos indebidos y falta de control administrativo. El informe reveló más de 56 mil licencias pendientes de cobro que prescribieron, impidiendo recuperar los recursos públicos. Además, se identificaron funcionarios que recibieron ingresos mientras estaban con licencia, lo que podría constituir irregularidades. El organismo ordenó sumarios y remitirá antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público, en un caso que expone fallas estructurales en la gestión del sistema de salud pública.

Oposición califica de “tramposo” proyecto de reconstrucción y exige MEPCO

Tras un cónclave político, los partidos de oposición calificaron como “tramposo” el proyecto de reconstrucción impulsado por el Gobierno, acusando que se trata de una ley miscelánea que mezcla múltiples materias y beneficiaría al 1% más rico. Dirigentes del progresismo cuestionaron la falta de claridad de las medidas incluidas y advirtieron que el diseño dificultaría su discusión en el Congreso. Además, exigieron la reposición del MEPCO para contener el alza de los combustibles y plantearon una agenda común para enfrentar la estrategia del Ejecutivo, en un escenario de creciente tensión política por las medidas económicas y fiscales del Gobierno.