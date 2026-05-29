Auditoría forense en Codelco, Guzmán fuera de carrera y ruido interno por la reforma

Fontaine inicia etapa en Codelco con auditoría forense

Bernardo Fontaine debutó en la presidencia del directorio de Codelco con una señal de orden interno: una auditoría forense externa para revisar el cálculo de producción y los costos de remodelación de Casa Matriz. La nueva mesa también fijó cuatro ejes: reforzar la seguridad, maximizar aportes al Estado sin aumentar deuda, ordenar la compañía y fortalecer la sostenibilidad operacional y financiera. Además, se creó un Comité de Seguridad El Teniente, y Fontaine junto a Luz Granier fueron designados representantes de Codelco en NovaAndino tras la salida de Máximo Pacheco.

Senado deja fuera a Guzmán y reduce carrera por Secretaría General

El Senado redujo a dos nombres la carrera por la Secretaría General y dejó fuera el retorno del exsecretario Raúl Guzmán. La Comisión de Régimen Interior acordó que sigan en competencia la exministra de la Segpres Macarena Lobos y el prosecretario de la Cámara de Diputados, Luis Rojas, ambos independientes y mejor evaluados en la preselección externa. La decisión dejó molestia en sectores que apoyaban a Guzmán, mientras Manuel José Ossandón mantenía sus cuestionamientos. Ahora Lobos y Rojas pasarán a entrevistas antes de que un nombre sea propuesto a la sala.

Quiroz baja el tono a cambios en Ley Miscelánea

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió a bajar el tono tras los dichos del ministro Segpres, José García Ruminot, quien adelantó que el Gobierno evalúa ajustes a la Ley Miscelánea ante el deterioro fiscal revelado por Hacienda. Entre las fórmulas mencionó rebajar la invariabilidad tributaria de 25 a 20 años y revisar el crédito al empleo. Quiroz evitó ratificar esas medidas y respondió que puede ser eso, otras cosas o nada. El episodio abrió ruido interno en La Moneda, que intenta asegurar apoyos estrechos en el Senado.

Paula Labra deja cargo clave en Desarrollo Social

Paula Labra dejó la jefatura de la División de Promoción y Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, una salida que suma otra baja al gobierno de José Antonio Kast. Desde la cartera de María Jesús Wulf atribuyeron la renuncia a motivos personales y a una nueva oferta profesional fuera del Ejecutivo, y descartaron conflictos internos. Labra había asumido el 11 de marzo, en un área clave para políticas sociales y programas de apoyo estatal. La exdiputada independiente vinculada a RN también fue seremi metropolitana de Salud durante la pandemia.

CNTV suspende transmisiones de La Red por 10 días

El CNTV ordenó suspender por 10 días las transmisiones de La Red, tras el no pago de una multa aplicada en 2025. La sanción, aprobada por unanimidad, se ejecutará cuando el canal sea notificado formalmente. El conflicto partió porque la señal no entregó a tiempo a la CMF su información financiera del primer trimestre de 2024, lo que derivó en una multa de 200 UTM, cerca de $14 millones. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sanción, pero el pago no se concretó. La medida profundiza la crisis de una estación que opera con programación mínima y altas deudas.

Contraloría detecta fallas en control de drogas en aeropuerto de Iquique

Contraloría Regional de Tarapacá detectó graves falencias en el control de drogas y seguridad del aeropuerto Diego Aracena de Iquique, tras fiscalizar procedimientos de la DGAC y Aduanas. El caso más crítico ocurrió el 11 de octubre de 2025: 12,5 kilos de pasta base quedaron por horas sin custodia policial y sin registro de Aduanas. El informe también alertó falta de coordinación, baja fiscalización, ausencia policial permanente, un bodyscan de la PDI fuera de servicio y debilidades en cámaras de la DGAC. Contraloría ordenó reforzar registros, vigilancia y respuesta policial.

EE.UU. e Irán avanzan en principio de acuerdo por Ormuz

Estados Unidos confirmó un principio de acuerdo con Irán para extender por dos meses la tregua y garantizar el paso por el estrecho de Ormuz, aunque aún falta el visto bueno de Donald Trump. El entendimiento contempla un alto el fuego de 60 días, sin restricciones, peajes ni acosos al tránsito marítimo, y obliga a Teherán a retirar todas las minas en 30 días y a comprometerse a no desarrollar armas nucleares. Washington, a su vez, se abre a discutir el levantamiento de sanciones y la liberación de fondos iraníes congelados, mientras Pakistán mantiene su rol mediador.

Dron ruso impacta edificio residencial en Rumania

Rumania informó que un dron ruso impactó durante la madrugada contra un edificio residencial en Galati, ciudad del este del país cercana a la frontera con Ucrania. Según el Ministerio de Defensa rumano, el aparato ingresó a su espacio aéreo tras una nueva ofensiva rusa con drones contra objetivos civiles e infraestructura ucraniana. El choque provocó una explosión y un incendio, dejó dos personas lesionadas y llevó a unos 70 vecinos a abandonar el inmueble. Las autoridades extinguieron el fuego, detonaron la carga explosiva y enviaron dos cazas F-16 tras detectar drones.