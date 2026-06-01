Kast defiende megarreforma y asume decisión por Punta Peuco

Kast buscará acuerdo por megarreforma, pero dice que un voto basta

José Antonio Kast afirmó que intentará lograr un acuerdo amplio con la oposición para su megarreforma económica, que esta semana inicia su discusión en el Senado, pero sostuvo que si la iniciativa se aprueba por un solo voto “tenemos que seguir avanzando”. El Mandatario descartó retroceder en la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23% y también rechazó subir tributos a las personas de mayores ingresos. Además, fijó julio como plazo para despachar el proyecto y tener una ley vigente desde agosto.

Kast admite orden por Punta Peuco y defiende avance de megarreforma

José Antonio Kast reconoció que fue decisión suya trasladar a otros recintos a tres reos comunes que estaban en Punta Peuco. En entrevistas televisivas previas a la Cuenta Pública, defendió que no pasó a llevar ninguna ley y dijo que busca ordenar las cárceles, separar a presos de alta peligrosidad y reformular el sistema penitenciario. También abordó el proyecto de Reconstrucción Nacional, que inicia su debate en el Senado, y sostuvo que espera más apoyo, pero que si se aprueba por un solo voto “tenemos que seguir avanzando”. Sobre la salida de Trinidad Steinert, habló de una suma de situaciones y conflictos políticos.

De la Espriella y Cepeda pasan al balotaje en Colombia

Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, e Iván Cepeda, del Pacto Histórico, irán a segunda vuelta en Colombia el próximo 21 de junio, tras una primera ronda sin mayoría absoluta. Con el 98,27% de las mesas contabilizadas, De la Espriella superó los 10 millones de votos, con 43,74%, y Cepeda obtuvo 9,5 millones, equivalentes al 40,90%. Paloma Valencia quedó tercera, con 6,91%, seguida por Sergio Fajardo, con 4,26%.

Petro no reconoce preconteo electoral en Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que no acepta los resultados del preconteo que ubican a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en segunda vuelta. Afirmó que ese conteo no tiene fuerza vinculante y denunció que los algoritmos del software fueron modificados tres veces, además de incluir 800 mil cédulas que, según él, no están en el censo oficial. Petro sostuvo que solo reconocerá los resultados de las comisiones escrutadoras dirigidas por jueces. Cepeda también rechazó el conteo preliminar y pidió verificar presuntas votaciones atípicas.

Raúl Soto encabezará nueva directiva del PPD

Raúl Soto fue elegido presidente del PPD tras las elecciones internas realizadas este domingo, en una lista única que marca el cambio de directiva de la colectividad. El diputado asumirá oficialmente acompañado por Sebastián Vergara como secretario general y Katherine Araya como tesorera. Soto afirmó que el partido debe recuperar protagonismo, conectarse con nuevas generaciones y aportar a la reconstrucción de la centroizquierda. Los resultados oficiales serán informados en las próximas horas, cuando la Comisión Electoral cierre el proceso y se conozcan las vicepresidencias.

Gajardo califica como retroceso traslado de reos desde Punta Peuco

El exministro de Justicia Jaime Gajardo calificó como una “muy mala decisión” el traslado de tres reos comunes desde el Centro Penitenciario de Tiltil, Punta Peuco, y sostuvo que la medida implica un retroceso en derechos humanos y en el principio de igualdad ante la ley. También pidió al Ejecutivo transparentar si existe una decisión política para restablecer la especialidad del recinto. Sobre la conmutación de penas a condenados de edad avanzada o con discapacidad, dijo que puede ser un acto de humanidad, pero debe cumplir condiciones del Estatuto de Roma.

Renuncia seremi de Transportes de Aysén tras polémica por su esposo

La seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Aysén, Verónica Figueroa Foitzick, presentó su renuncia este domingo en medio de la polémica por un incidente en la Primera Comisaría de Carabineros de Coyhaique. Según publicó El Divisadero, la entonces autoridad habría llegado al recinto e increpado a funcionarios para exigir la liberación de su esposo, detenido por una causa judicial pendiente. La Delegación Presidencial Regional informó que la seremía seguirá funcionando con normalidad hasta que se designe un reemplazo. Su salida eleva a 21 los seremis fuera del gobierno.

Fujimori y Sánchez cierran campaña con último debate en Perú

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez protagonizaron el último debate presidencial antes del balotaje peruano del 7 de junio, en una instancia organizada por el Jurado Nacional de Elecciones en el Centro de Convenciones de Lima. Ambos confrontaron propuestas sobre seguridad, derechos humanos, salud, educación, economía y empleo. Fujimori planteó un Plan de Pacificación Nacional, uso de Fuerzas Armadas en fronteras, trabajo obligatorio para presos, tributación cero para mypes y créditos blandos. Sánchez pidió profesionalizar la Policía, defendió referéndum y descentralización, más becas e industrializar el país.