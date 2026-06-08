Perú entra en definición voto a voto, Kast endurece agenda migratoria y AC contra Grau toma forma

Fujimori admite empate técnico en Perú y diferencia con Sánchez baja a poco más de 100 mil votos

Keiko Fujimori afirmó que Perú vive un empate técnico en la elección presidencial y pidió esperar el resultado final antes de dar por cerrado el conteo. Según el último informe oficial de la ONPE, con 91,8% de las actas escrutadas, Fujimori obtiene 50,29% frente al 49,70% de Roberto Sánchez, con una diferencia de poco más de 100 mil votos. La candidata dijo que sería irresponsable definir el resultado solo con el conteo rápido, prometió respetar el escrutinio al cien por ciento y llamó a Sánchez a hacer lo mismo. También pidió calma, serenidad y esperanza a sus adherentes. ([BioBioChile][1])

Kast propone ampliar plazo para retención de migrantes irregulares y sancionar traslados con fines de lucro

José Antonio Kast anunció en el complejo fronterizo de Chacalluta dos proyectos para enfrentar la migración irregular. El primero es una reforma constitucional que aumenta de cinco a sesenta días la retención administrativa de personas con decreto de expulsión, con dos eventuales prórrogas que podrían llevar el plazo hasta ciento ochenta días y revisión judicial. El segundo modifica el Código Penal para sancionar la salida ilegal desde Chile y crear el delito de tráfico de migrantes dentro del país, dirigido a quienes trasladen a extranjeros en situación irregular con ánimo de lucro.

Operación Tokio deja 14 imputados en prisión preventiva por red ligada a millonario lavado de activos

El tribunal decretó prisión preventiva para 14 de los 17 formalizados por la Operación Tokio, investigación que la Fiscalía Metropolitana Sur califica como uno de los mayores golpes a la estructura financiera del Tren de Aragua en Chile. La audiencia fue encabezada por el fiscal Héctor Barros, quien expuso cargos por asociación criminal, extorsión, asociación ilícita para el lavado de activos, lavado de activos y otros delitos. La indagatoria apunta a dineros por 75 mil millones de pesos. Entre los imputados figuran un ejecutivo de Banco Santander y una ejecutiva de Banco Estado.

Acusación constitucional contra Nicolás Grau toma forma y suma apoyos para ser presentada en la Cámara

Republicanos y la bancada del Partido Nacional Libertario esperan presentar este lunes 8 de junio una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, por inconsistencias en los Informes de Finanzas Públicas. Según antecedentes del actual ministro Jorge Quiroz, habría un desfase superior a 10.500 millones de dólares en proyecciones de deuda pública. Grau intentó frenar la ofensiva con una minuta, pero diputados de distintas bancadas han manifestado respaldo. La UDI no firmará el libelo, aunque anticipó apoyo en Sala, mientras RN esperará revisar el texto.

Vodanovic reconoce error por folleto contra Kast, pero pide no usarlo como excusa ante la megareforma

Paulina Vodanovic reconoció como un error la distribución de folletos del Partido Socialista contra el proyecto de Reconstrucción Nacional, donde se acusaba al Presidente José Antonio Kast de mentir. La senadora dijo que no autorizó la imagen, que el material no será distribuido y que ya se lo informó al ministro del Interior. Aun así, pidió que la derecha no use el episodio como pretexto para insistir en la reforma, los recortes y la acusación contra Nicolás Grau. RN pidió al Servel fiscalizar eventual uso de recursos públicos en esa propaganda.

Evópoli revive propuesta de Piñera para reorganizar La Moneda con un centro político más concentrado

Evópoli, a través de Horizontal, volvió a poner sobre la mesa una propuesta para reorganizar el centro de gobierno de La Moneda. El plan plantea fusionar Interior, Segpres y Segegob en un Ministerio de Interior y de Gobierno, encargado de la coordinación política, la agenda legislativa y las comunicaciones. La idea busca reducir los ministerios de veinticinco a dieciséis y se inspira en el esquema de la Casa Blanca y en un diseño que estudió Sebastián Piñera. Desde el think tank dicen que se mantendría la tradición institucional chilena y un vocero presidencial.

Cadem muestra apoyo al Registro de Vándalos, pero también reparos por eventual impacto en sectores vulnerables

La última encuesta Plaza Pública Cadem mostró respaldo a las medidas del gobierno de José Antonio Kast contra el vandalismo, pero también dudas por su impacto social. Un 67% apoya crear el Registro de Vándalos e Incivilidades, aunque un 60% cree que quitar beneficios sociales castigaría más a personas de menores ingresos. El sondeo también indica que un 84% prefiere obligar a reparar daños antes de retirar beneficios. En cárceles, 72% respalda construir más recintos, pero solo 30% aceptaría uno en su comuna y 13% en su barrio.

Israel e Irán intercambian ataques durante la madrugada y elevan el riesgo de una nueva escalada regional

Israel e Irán intercambiaron ataques durante la madrugada del lunes 8 de junio de 2026, en una escalada que amenaza con arrastrar otra vez a Oriente Medio a una guerra regional de gran escala. Israel atacó el centro y el oeste de Irán tras el lanzamiento de misiles desde Teherán, en el intercambio de fuego más grave desde el alto el fuego del 8 de abril. Luego, Irán respondió con nuevas oleadas, mientras se oían explosiones en el centro de Israel y sus defensas aéreas intentaban interceptar proyectiles. La Guardia Revolucionaria dijo haber atacado dos bases militares israelíes como parte de la Operación Nasr.