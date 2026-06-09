ClicAM: derecha materializa AC contra Grau y estrecha elección en Perú

Derecha ingresa acusación constitucional contra Nicolás Grau

Republicanos y libertarios oficializaron la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, con diez firmas y respaldos del PDG, PSC y RN. El libelo apunta a inconsistencias sobre déficit y deuda fiscal denunciadas por el actual titular de Hacienda, Jorge Quiroz. La UDI no firmó, pero aseguró votos en la Cámara Baja, mientras RN quedó dividida. Cuatro exministros de Hacienda advirtieron que la acción daña la institucionalidad económica. Grau fichó al constitucionalista Patricio Zapata y ahora la Cámara deberá sortear una comisión revisora.

Exjefe de Sernapesca cae en operativo que detuvo a 56 personas por pesca ilegal

Guillermo Quiroz, exdirector regional subrogante de Sernapesca en Los Ríos, figura entre los 56 detenidos tras un operativo de la PDI y el Ministerio Público contra una red de comercio ilegal de productos del mar. Según la investigación, la organización operaba entre Los Lagos y Los Ríos, compraba recursos sin origen legal ni trazabilidad y luego los vendía en mercados formales. Habría movido más de $8.811 millones entre 2023 y 2024, con apoyo de funcionarios públicos y alertas para evadir controles. Los detenidos serán formalizados este martes.

Tribunal descarta cárcel para Sabaj y Hermosilla

La justicia descartó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía y decretó arresto domiciliario total para la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago Verónica Sabaj, y arresto domiciliario nocturno para el abogado Luis Hermosilla. Ambos fueron formalizados por hechos derivados del Caso Audio: ella por cohecho, prevaricación judicial y revelación de secreto; él por soborno. El tribunal estimó que hay antecedentes para sostener prevaricación y revelación de secreto, fijó 180 días de investigación y acogió medidas menos intensas que las pedidas por la Fiscalía.

Gobierno confirma reunión de Kast con Peter Thiel y reserva contenido de la cita

El Gobierno confirmó, mediante un oficio enviado al diputado Gonzalo Winter, que el Presidente José Antonio Kast sostuvo una reunión en La Moneda con Peter Thiel, fundador de Palantir. La cita fue descrita como breve y protocolar, pero el Ejecutivo rechazó informar los temas tratados, invocando la privacidad de las comunicaciones del Mandatario y señalando que no está sujeto a la Ley del Lobby. Winter acusó falta de transparencia y cuestionó que no se expliquen las razones ni el contenido del encuentro. La visita de Thiel había estado rodeada de hermetismo.

Quiroz advierte que cobranzas seguirán y defiende vaciamiento de cuentas a deudores del CAE

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respaldó los embargos de cuentas bancarias impulsados por Tesorería contra deudores del Crédito con Aval del Estado, en medio de críticas de usuarios que denunciaron vaciamiento de cuentas. Tras asistir a la Comisión de Hacienda del Senado, recordó que el Estado cubre cerca de US$500 millones al año por créditos impagos. Dijo que unas 30 mil personas ya reprogramaron sus deudas, que menos de 1.500 han sido embargadas y que evaluará alternativas para quienes ganen menos de $3,5 millones. Pero advirtió que las cobranzas seguirán.

Giannini remueve a equipo heredado en Seguridad

A menos de una semana de asumir, la subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini, pidió la renuncia de los cinco jefes de división que venían de la gestión de Andrés Jouannet. La decisión forma parte de la reestructuración impulsada por el Gobierno y busca instalar un equipo de confianza para la nueva etapa del ministerio. Entre quienes salen están Rodrigo Pino, Marcelo Atala, Eduardo Quijada, Juana Amaya y Lesly Covarrubias. Los reemplazos deberían conocerse en los próximos días, mientras Giannini mantiene una agenda en terreno junto al ministro Martín Arrau.

Nueva alerta: CFA advierte ocho riesgos fiscales en Ley Miscelánea ante comisión del Senado

El Consejo Fiscal Autónomo expuso ante la Comisión de Hacienda del Senado sus reparos a la Ley Miscelánea del Gobierno. El organismo advirtió que el proyecto mantendría déficits fiscales al menos hasta 2031, incluso con el mayor crecimiento esperado, y que los cambios ingresados deterioran el balance en 0,1 puntos del PIB desde el segundo año. Entre los ocho riesgos mencionó la rebaja del impuesto de primera categoría, el crédito al empleo, compensaciones al Fondo Común Municipal, licencias médicas, incentivos al retiro, contrabando de tabaco y repatriación de capitales.

Elecciones en Perú en vilo: Sánchez aventaja por poco a Fujimori en Perú

Roberto Sánchez mantiene una mínima ventaja sobre Keiko Fujimori en el escrutinio presidencial de Perú, con el 95,171% de los sufragios del domingo contados. Según la ONPE, el candidato izquierdista llega al 50,117% y la postulante derechista al 49,883%, una diferencia de 41.355 votos. El resultado sigue pendiente de 2.967 actas, en su mayoría del extranjero, donde solo se ha contabilizado el 8%. La Cancillería informó que el arribo de esas actas terminará el miércoles. Ambos candidatos llamaron a esperar el conteo completo y respetar el resultado.