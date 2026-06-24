Informe Reuters-Oxford 2026: El Mostrador consolidado entre los medios más confiables de Chile

La confianza sigue siendo el principal activo de los medios de comunicación. En un escenario marcado por la fragmentación de audiencias, la competencia de las plataformas digitales y la presión económica sobre la industria periodística, el último Digital News Report 2026 del Instituto Reuters en conjunto con la Universidad de Oxford, vuelve a situar –al igual como en las mediciones anteriores- a El Mostrador entre los medios más valorados por las audiencias chilenas.

El estudio, considerado la principal referencia mundial sobre consumo de noticias, muestra que la confianza en las noticias en Chile alcanzó este año un 34%, dos puntos menos que en 2025 y estuvo por debajo del promedio global (37%). El dato refleja una tendencia sostenida de desgaste de la confianza pública en la información, fenómeno que afecta a gran parte de los mercados informativos del mundo.

En este escenario, El Mostrador destaca con un 50% de confianza. Además, registra un aumento de tres puntos respecto de la medición anterior, consolidando una trayectoria de crecimiento en un indicador que se ha transformado en uno de los principales desafíos para la industria periodística. Adicionalmente, la medición del Instituto Reuters/Oxford muestra que solo un 21% de los encuestados declara no confiar en El Mostrador.

Liderazgo digital

El reporte evidencia además la consolidación de los medios nativos digitales dentro del ecosistema informativo chileno, destacando El Mostrador con un 11% de alcance semanal online.

El dato adquiere especial relevancia en un escenario donde las formas de acceder a las noticias están cambiando aceleradamente. Por primera vez a nivel global, las redes sociales y plataformas de video concentran una mayor proporción de acceso informativo (54%) que los medios tradicionales (51%), impulsadas principalmente por el crecimiento de YouTube, TikTok e Instagram como espacios de consumo de noticias.

Pese a esta transformación, el Informe de Reuters/Oxford muestra que las audiencias continúan valorando a los medios capaces de ofrecer información verificada, análisis y contexto. En este escenario, los medios digitales independientes han logrado consolidar espacios de influencia y credibilidad.

Un ecosistema en transformación

El capítulo chileno del informe describe un sistema de medios que enfrenta importantes desafíos financieros, especialmente entre los medios en soportes no digitales, afectados por la disminución sostenida de los ingresos publicitarios y la migración de audiencias hacia plataformas digitales. Al mismo tiempo, la búsqueda de nuevas formas de conexión con el público ha impulsado el crecimiento de formatos como el streaming, los videopodcast y los contenidos distribuidos en redes sociales.

En este contexto de transformación, los resultados obtenidos por El Mostrador reflejan una combinación de confianza, alcance y adaptación digital como medio multiplataforma que lo posiciona como uno de los principales referentes de la prensa chilena.

La evolución de sus indicadores confirma una tendencia que el medio ha mostrado durante los últimos años: crecer en audiencia sin renunciar a los estándares de independencia editorial, pluralismo y fiscalización del poder, atributos que siguen siendo altamente valorados por la audiencia en un entorno cada vez más complejo y competitivo.

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