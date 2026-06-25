Sismos golpean Venezuela: muertos, derrumbes y alerta regional tras la emergencia

Sismos en Venezuela dejan 164 muertos y 971 heridos

Delcy Rodríguez confirmó 164 fallecidos y 971 heridos tras los dos fuertes sismos que sacudieron Venezuela este miércoles. Según la presidenta encargada, se han registrado 30 réplicas desde los eventos principales, ocurridos de forma consecutiva. En Caracas hubo derrumbes de edificios, cortes de electricidad, calles cubiertas de vidrios y escenas de pánico. Altamira fue una de las zonas más afectadas, con casas y edificios destruidos. Las autoridades pidieron dar paso a ambulancias y ordenaron cortar el gas directo a edificios. También se emitió una alerta de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

ONU pide colaboración internacional por terremotos en Venezuela

La ONU llamó este jueves a la colaboración internacional ante los devastadores terremotos en Venezuela. Tom Fletcher, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y máximo responsable de la OCHA, dijo que está en estrecho contacto con el equipo de Naciones Unidas en Caracas para asegurar una respuesta completa y urgente. El apoyo incluye búsqueda y rescate, además de ayuda de emergencia para sobrevivientes. Las primeras cifras oficiales hablan de al menos 32 muertos y 700 heridos, sin contar La Guaira, calificada como zona de desastre con decenas de edificios colapsados.

Senado aprueba por un voto la megarreforma del Gobierno

El Senado aprobó en general el proyecto de Reconstrucción Nacional, la megarreforma impulsada por el Gobierno, tras alcanzar justo los 26 votos favorables exigidos. La votación incluyó una abstención del senador Pedro Araya y permitió dar luz verde a la idea de legislar. Ahora la iniciativa pasará a la Comisión de Hacienda y luego será revisada por Medio Ambiente y Trabajo. El ministro Jorge Quiroz valoró el avance y dijo que el Ejecutivo buscará ampliar apoyos en la discusión particular, pese al rechazo anunciado por el Partido Socialista y el Frente Amplio.

Detienen a sexto involucrado en encerrona fatal en San Bernardo

Carabineros confirmó durante la madrugada de este jueves la detención de un sexto sujeto que habría participado en la encerrona donde murió un niño de 12 años en San Bernardo. Según la información policial, el detenido tiene 18 años y domicilio en la misma comuna, y se suma al quinto involucrado arrestado la noche del miércoles. En la formalización previa, dos adolescentes de 17 años quedaron con internación provisoria y dos adultos con prisión preventiva. El hecho ocurrió cuando la familia fue obligada a bajar del auto, pero el menor no habría logrado escapar.

Corte anula millonario laudo arbitral en caso Australis

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de nulidad presentado por Isidoro Quiroga y dejó sin efecto el laudo arbitral del caso Australis, que lo había condenado a pagar una millonaria compensación a Joyvio. En fallo de mayoría, el tribunal sostuvo que el árbitro del CAM Santiago resolvió algo distinto a lo pedido: Joyvio había demandado la resolución del contrato e indemnización, pero se ordenó una restitución parcial del precio. La Corte no entró al fondo ambiental o contractual y concluyó que el arbitraje excedió el marco del debate. Hubo un voto en contra.

Comisión aprueba elevar deuda fiscal hasta US$6.200 millones

La Comisión de Hacienda del Senado aprobó en general y en particular el proyecto que eleva el endeudamiento fiscal hasta US$6.200 millones, dejando la iniciativa lista para la sala. El texto fue visado con votos de Javier Macaya, María José Gatica y Rodolfo Carter, mientras Daniela Cicardini y Gastón Saavedra votaron en contra. Hacienda explicó que la mayor deuda responde al déficit fiscal, al tipo de cambio y a compromisos de pago asociados a deuda flotante y bajo nivel de caja. Con el aumento, el techo total llegaría a US$24.200 millones.

Diputados buscan endurecer requisitos para acusaciones constitucionales

Diputados de distintos sectores ingresaron una reforma constitucional para perfeccionar los requisitos de inicio de las acusaciones constitucionales. Diego Schalper sostuvo que la iniciativa busca fortalecer este mecanismo como un espacio serio de responsabilidad política y no como herramienta de polarización. Raúl Leiva, Carlos Cuadrado y Jorge Guzmán valoraron el acuerdo transversal y llamaron a recuperar el sentido original de esta facultad fiscalizadora. El proyecto será revisado en la Comisión de Constitución, cuyo presidente, Jaime Mulet, dijo que intentará ponerlo en tabla lo antes posible.

Codelco y Anglo American cierran acuerdo para aumentar producción de cobre

Codelco y Anglo American cerraron el acuerdo definitivo para un plan minero conjunto en Andina y Los Bronces, tras obtener las aprobaciones regulatorias y de libre competencia. El proyecto permitiría liberar 2,7 millones de toneladas adicionales de cobre en 21 años, unas 120 mil toneladas anuales a bajo costo, y generar al menos US$5.000 millones extras antes de impuestos. Su implementación aún depende de permisos ambientales, previstos a más tardar para 2030. El ministro Daniel Mas valoró el pacto y dijo que el Estado captaría cerca del 75% del valor incremental.