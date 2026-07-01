Senado salva a Grau y deja expuesta la división entre Chile Vamos y republicanos

Senado rechaza acusación contra Grau y expone división oficialista

El Senado rechazó los cuatro capítulos de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, en una votación marcada por la falta de cohesión en la derecha y la centroderecha. El libelo, impulsado por diputados republicanos y libertarios, apuntaba a probidad, proyecciones fiscales, deuda pública y coordinación financiera del Estado. Ningún capítulo logró mayoría y Grau evitó quedar inhabilitado por cinco años para ejercer cargos públicos. Chile Vamos llegó dividido, con apoyos parciales, rechazos, abstenciones e inhabilidades, mientras republicanos y libertarios sostuvieron la ofensiva, aunque con algunas dudas de los senadores Cartes y Vial que votaron en contra de 2 capítulos.

Justicia condena a exjuez y exjefe de Inteligencia por espionaje

La justicia condenó al exministro de la Corte de Apelaciones Juan Antonio Poblete y al exdirector de Inteligencia del Ejército, general en retiro Shafik Nazal, por la interceptación ilegal de comunicaciones del periodista Mauricio Weibel y otras personas. Ambos recibieron cinco años de presidio y la pérdida perpetua de derechos políticos, tras reconocer su responsabilidad en un procedimiento abreviado. El caso corresponde a la Operación Topógrafo, con escuchas telefónicas realizadas entre 2016 y 2018 usando facultades de la Ley de Inteligencia con antecedentes falsos. La Fiscalía calificó el fallo como un precedente.

Tribunal rechaza reabrir investigación contra senador Calisto

El Juzgado de Garantía de Coyhaique rechazó la cautela de garantías presentada por la defensa del senador Miguel Ángel Calisto, que buscaba reabrir la investigación en su contra por fraude al Fisco. Con esta resolución, la causa seguirá adelante tras la acusación del Ministerio Público contra el parlamentario y otras siete personas. La indagatoria apunta a asesorías parlamentarias ficticias, con un perjuicio fiscal superior a 100 millones de pesos. La Fiscalía pide 12 años de cárcel para Calisto y presentó una nueva solicitud de desafuero.

Expertos proponen flexibilizar jornada laboral hasta 52 horas semanales

Una comisión técnica convocada por el Gobierno propuso 22 medidas para enfrentar el deterioro del empleo, entre ellas permitir semanas de hasta 52 horas mediante un nuevo cálculo de la jornada. El informe plantea ampliar el período para promediar las horas trabajadas desde cuatro semanas a 15 o incluso 52, sin cambiar el límite legal de la jornada ordinaria. También recomienda reemplazar gradualmente la indemnización por años de servicio, ampliar la causal de despido por necesidades de la empresa y permitir pactos de múltiples funciones. Las propuestas no son vinculantes y serán evaluadas por el Ejecutivo.

Kast debuta en Mercosur con foco en migración y seguridad regional

José Antonio Kast debutó como presidente en una cumbre internacional durante el encuentro del Mercosur en Paraguay, donde puso el foco en crimen organizado, seguridad y una agenda migratoria regional. En su discurso, pidió mayor coordinación entre países y planteó una migración regular, segura y digna, junto con una persecución a redes de tráfico y trata. La visita incluyó reuniones bilaterales con Lula da Silva, Daniel Noboa y Rodrigo Paz. La agenda estuvo marcada además por la clasificación mundialista de Paraguay, que alteró parte de las actividades oficiales.

Bachelet expone ante Consejo de Seguridad y Cancillería toma distancia

Michelle Bachelet expuso sus propuestas ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en una etapa clave de su candidatura para suceder a António Guterres. La instancia reúne a 10 países rotativos y a cinco con capacidad de vetar su nominación: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. En paralelo, el gobierno de José Antonio Kast volvió a marcar distancia. Tras la reunión del Presidente con Lula da Silva, el canciller Francisco Pérez Mackenna dijo que Bachelet “no fue tema” y sostuvo que ese asunto debía darse por superado.

Bolsa de Santiago anota peor primer semestre desde 2020

La Bolsa de Santiago cerró el primer semestre de 2026 con su peor desempeño para ese período desde 2020, pese a terminar en positivo. El IPSA subió 0,71% este martes y llegó a 10.839,8 puntos, acumulando un avance de 3,42% entre el cierre de 2025 y el último día de junio. El balance quedó lejos del 23,48% registrado en el primer semestre de 2025. Analistas atribuyeron la pérdida de impulso al conflicto con Irán y al cierre del Estrecho de Ormuz, que elevaron la volatilidad, presionaron el petróleo y golpearon el apetito por mercados emergentes como el chileno.

Sudáfrica registra protestas masivas contra migración irregular

En Sudáfrica, miles de personas se manifestaron este martes en varias ciudades para exigir la expulsión de migrantes sin papeles, en medio de un nuevo brote de violencia contra extranjeros. La policía se desplegó masivamente y calificó la jornada como pacífica, aunque se reportaron incidentes aislados, lanzamientos de piedras y enfrentamientos cerca de Johannesburgo. En Durban, manifestantes marcharon con atuendos tradicionales zulúes y armas como lanzas, látigos y escudos. Cientos de migrantes se congregaron esperando ayuda para regresar a sus países, mientras la policía informó cuatro asesinatos recientes.