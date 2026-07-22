ClicAM: oposición recurre al TC contra la megarreforma y sigue la emergencia por el temporal

Oposición abre tres frentes en el TC contra la megarreforma

La oposición trasladó al Tribunal Constitucional la disputa por la megarreforma del Gobierno. Dos requerimientos fueron firmados por 21 senadores y un tercero por 62 diputados. Las impugnaciones apuntan a la invariabilidad tributaria para grandes inversiones, que puede extenderse hasta por 20 años, y al mecanismo de indemnizaciones fiscales cuando una resolución ambiental es anulada. El TC deberá revisar primero la admisibilidad y luego pronunciarse sobre el fondo. El principal proyecto económico del Ejecutivo enfrenta una barrera antes de su promulgación. Mientras la batalla política cambia de sede, el temporal sigue dejando consecuencias.

Casi 40 mil clientes siguen sin luz tras el temporal

Casi 40 mil clientes permanecían sin suministro eléctrico en la Región de Valparaíso, cinco días después del sistema frontal. El balance registraba 39.514 hogares afectados, incluidos sectores que acumulaban cuatro o cinco jornadas sin luz. La emergencia regional también dejó una persona fallecida, 655 damnificados, más de 900 aislados y miles de viviendas dañadas. La Delegación Presidencial cuestionó la respuesta de las compañías y pidió fortalecer la fiscalización de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. La recuperación de los servicios básicos probará la respuesta estatal. El daño ya comienza a medirse en la economía.

Temporal deja pérdidas por US$400 millones y golpea a miles de pymes

Los gremios empresariales estimaron en 400 millones de dólares las pérdidas provocadas por el temporal. Entre 40 mil y 50 mil pequeñas y medianas empresas habrían resultado afectadas, especialmente en el comercio, la agricultura, el turismo y la pequeña minería. Solo en las zonas más golpeadas, el comercio estimó daños superiores a 14 millones de dólares. Los cortes de caminos dificultan el traslado de frutas y verduras, por lo que el sector advirtió eventuales alzas transitorias de precios. El impacto final dependerá de la conectividad y de la ayuda. En paralelo, otra empresa estratégica enfrenta problemas financieros.

Fontaine declara una crisis en Codelco y pausa inversiones

El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, afirmó que la minera estatal atraviesa una crisis de imagen y resultados. La compañía acumula una deuda cercana a 25 mil millones de dólares, mientras sus costos aumentaron y la producción retrocedió. Codelco postergará parte de su plan de inversiones por 34 mil millones de dólares, porque podría financiar cerca de 10 mil millones en cinco años. Fontaine planteó vender activos y ampliar asociaciones con privados, aunque descartó privatizar la empresa. El diagnóstico abre un debate sobre gestión, deuda y aporte fiscal. En el Congreso, otra crisis vuelve a ser investigada.

Cámara investigará la gestión de la exministra Trinidad Steinert

La Cámara aprobó una comisión investigadora sobre la gestión de la exministra de Seguridad Trinidad Steinert. La instancia obtuvo 62 votos a favor, 58 en contra y una abstención, luego de que el primer intento fracasara por falta de quórum. Los parlamentarios revisarán solicitudes de información a la Policía de Investigaciones, decisiones sobre altos mandos y la instalación del ministerio. La Contraloría concluyó que Steinert excedió sus atribuciones al pedir antecedentes reservados sobre funcionarios ligados a una investigación. Esto reabre uno de los episodios más complejos de la instalación del Gobierno. Ahora pasamos a la justicia.

Formalizarán al alcalde de Chillán por fraude al fisco

La Fiscalía formalizará al alcalde de Chillán, Camilo Benavente, por fraude al fisco relacionado con la compra municipal de una medialuna en el 2021. El Ministerio Público calcula un perjuicio de 1.276 millones de pesos: el municipio pagó 3.276 millones por un inmueble valorado después en 2 mil millones. La investigación se extendió durante tres años y el monto fue ratificado por la Contraloría. La defensa niega irregularidades y sostiene que la operación contó con los informes y autorizaciones requeridos. Los cargos deberán probarse ante la justicia y no implican culpabilidad. Otro caso abre preguntas sobre transparencia.

Agricultura oculta las drogas detectadas en examen de exseremi

La Subsecretaría de Agricultura entregó tarjados los resultados del examen de drogas practicado al exseremi Jorge Heiden Campbell, quien renunció después de que se detectaran sustancias ilícitas. El documento ocultó los datos de 12 tipos de drogas y el organismo invocó la protección de información personal. Sin embargo la ley que estableció estos controles señala que sus resultados son públicos, criterio ratificado por la Contraloría. El episodio pone en duda el compromiso del Gobierno de divulgar estos antecedentes y abre un conflicto entre privacidad, probidad y transparencia. Cerramos las noticias nacionales con una escalada internacional.

Guerra con Irán suma bajas y eleva su costo para Estados Unidos

La guerra entre Estados Unidos e Irán vuelve a escalar. Tres soldados estadounidenses murieron en ataques contra bases en Jordania e Irak, elevando a 18 las bajas militares desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero. El Pentágono informó que cerca de 100 uniformados resultaron heridos desde que terminó el último alto el fuego. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, estimó en 37.500 millones de dólares el costo de la guerra y solicitó nuevos recursos al Congreso. Los ataques diarios presionan el precio del petróleo y aumentan los riesgos para la economía mundial. Con este escenario, revisamos los temas que marcarán la jornada.

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