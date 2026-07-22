Fuego amigo en medio del temporal: oficialismo cuestiona lentitud y falta de coordinación

Los senadores Sergio Gahona (UDI), Matías Walker (DEM) de la región de Coquimbo y su par de Valparaíso, Andrés Longton (RN), coinciden en que la magnitud de la catástrofe natural -que afectó diez regiones del país- exige respuestas estatales inmediatas y una correcta integración de los gobiernos locales en la toma de decisiones.

Los legisladores recorrieron los distritos más afectados y en conversación con El Mostrador coincidieron en que la crisis evidenció fallas que requieren reformas en el sistema de respuesta a emergencias. De modo similar, comparten una crítica a un “centralismo burocrático” en la respuesta del Gobierno.

El senador Gahona enfatizó que la prioridad debe ser la celeridad “sin cálculos políticos” para que la ayuda llegue rápido; su par Matías Walker (DEM) tildó de error el diseño de Senapred que opera “de arriba hacia abajo”, insistiendo en que los municipios deben ser el primer eslabón de respuesta. Arturo Longton (RN) reforzó esto al denunciar la falta de comunicación de delegados presidenciales con los alcaldes en momentos críticos.

Los tres legisladores reprocharon lo que denominan “intentos” de convertir la catástrofe en una disputa de partidos o colores políticos.

Senador Gahona (UDI): “Es evidente que la magnitud del desastre exige acelerar la llegada de la ayuda”

Días antes de que el temporal tocara tierra, el senador por Coquimbo Sergio Gahona (UDI) sostuvo una reunión en el Palacio de La Moneda con el Presidente José Antonio Kast. En la cita, abordaron los planes de contingencia para las provincias de Elqui, Limarí y Choapa.

El senador por la Región de Coquimbo valoró el despliegue inicial de la gestión de la crisis, pero planteó la necesidad de tener “mayor celeridad”.

Si bien, respaldó varias medidas adoptadas por el Gobierno, tales como la declaración del Estado de Catástrofe y la movilización de ayuda humanitaria, Gahona planteó una crítica a la gestión actual de la tragedia, manifestando a El Mostrador que la magnitud del desastre requiere que se acelere la entrega de los apoyos. En este sentido, instó a fortalecer la coordinación con los gobiernos locales y a iniciar los procesos de reconstrucción sin dilaciones.

“El Gobierno ha desplegado recursos importantes, ha decretado el Estado de Catástrofe y ha movilizado ayuda humanitaria, medidas que eran necesarias. Sin embargo, también es evidente que la magnitud del desastre exige acelerar la llegada de las ayudas, fortalecer la coordinación con los municipios y asegurar que la reconstrucción comience cuanto antes”, señaló el senador Gahona.

“Hoy la prioridad debe ser estar al lado de las personas, sin burocracia ni cálculos políticos”, agregó el legislador de la UDI, subrayando que ante la pérdida total de bienes que enfrentan miles de familias, la respuesta del Estado debe ser, por sobre todo, rápida y eficaz.

El parlamentario destacó la labor de los equipos de respuesta y voluntarios, valorando el rol de los municipios, las Fuerzas Armadas, Carabineros y Bomberos en el apoyo a las familias damnificadas.

Matías Walker: “el primer eslabón en la cadena de respuesta que sean los municipios”

El senador Matías Walker (DEM), antes que una crítica directa a la gestión del Presidente José Antonio Kast, apuntó a una falla de diseño institucional que, a su juicio, ha limitado la capacidad de respuesta de alcaldes y gobernadores ante desastres de esta magnitud. Y aunque evitó confrontaciones directas y calificó la disputa política de “estéril”, deslizó varias críticas estructurales y operativas sobre cómo el sistema —y por extensión el Gobierno— manejó la crisis en Coquimbo.

Walker críticó al diseño “centralista” del sistema y señaló que la actual Ley de Senapred opera “de arriba hacia abajo”, lo que considera un error. Sostuvo que el sistema debería funcionar “de la base hacia arriba”, posicionando a los municipios como el primer eslabón de respuesta, algo que no ocurrió de forma eficiente en esta emergencia.

El parlamentario criticó que, al crearse la actual institucionalidad, no se consideró la importancia de los gobiernos regionales. Argumentó que estos entes poseen recursos abundantes que deben ponerse a disposición de la emergencia con rapidez, sugiriendo que la estructura actual dificulta esta agilidad.

Aunque comprende que el Ejecutivo requería un “análisis técnico” previo, Walker admitió que él mismo fue uno de los que tuvo que pedir insistentemente la declaración de zona de catástrofe y el estado de excepción, lo que trasluce una tensión inicial entre la demanda territorial y la respuesta central.

Walker calificó como “inoficioso” el hecho de que las autoridades se apunten “con el dedo unos a otros”, sugiriendo que el Gobierno y la oposición deberían enfocarse en los aprendizajes técnicos y legislativos en lugar de en la retórica política.

“Es inoficioso esta discusión política de apuntarse con el dedo unos a otros. Todos tenemos que aprender de esta experiencia. Michel de L’Herbe advirtió durante la tramitación del proyecto de ley de Senapred que era muy importante tener un nuevo sistema de la base hacia arriba y no de arriba hacia abajo, como ocurre actualmente. Es decir, que el primer eslabón en la cadena de respuesta sean los municipios y cuando se creó la figura, los gobiernos regionales no se consideraron con toda su importancia dentro del nuevo sistema”, dijo Walker.

Emergencia en Valparaíso: Senador Longton (RN) cuestiona comunicación de delegados con alcaldes

El senador por Valparaíso, Andrés Longton (RN), adviertió que los casi 35 mil hogares sin energía eléctrica son uno de los principales problemas del sistema frontal en la Región de Valparaíso, junto con la crecida del caudal de los ríos El Sobrante y el río Petorca, de 100 kilómetros de largo, que se desbordó en siete puntos.

El parlamentario ha estado monitoreando la situación de las comunas de Petorca y La Ligua, zonas limítrofes con Illapel, en Coquimbo, que tienen a más de 900 personas aisladas.

Longton, si bien destacó avances administrativos, centró sus críticas en lo que calificó como problemas de comunicación entre alcaldes y delegados provinciales que han dificultado la respuesta en las zonas más afectadas.

Para el legislador, el desacierto más evidente fue la suspensión de clases a última hora, una decisión que consideró tardía debido a que los pronósticos meteorológicos anticipaban con precisión la magnitud de las lluvias.

Asimismo, manifestó una falta de deferencia y comunicación por parte del delegado provincial Andrés Soza con el alcalde de La Ligua, Patricio Pallares, señalando que este “desajuste” ha dejado al jefe comunal lejos de la toma de decisiones críticas en el momento de mayor intensidad del temporal y cuando los alcaldes conocen los detalles de la zonas afectadas.

Según explicó Longton a El Mostrador el problema “más dramático” ha sido la crisis del suministro eléctrico, y reprochó a las empresas del sector por su falta de modernización tecnológica y personal insuficiente, lo que ha dejado a miles de ciudadanos, “incluyendo a personas electrodependientes, sin luz por varios días, provocando la pérdida de alimentos y afectando el trabajo”.

A esto suma lo que a su juicio es una débil infraestructura vial de la región, mencionando estructuras construidas sobre “material muy ligero” que han generado socavones, puentes antiguos y rutas sin pavimentar que han evidenciado la falta de grandes obras de inversión en los últimos años.