Caso Junaeb: allanan el Senado y Kast descarta plebiscito por reforma de seguridad

Caso Junaeb: Fiscalía allana el Senado e indagatoria incluye a dos senadores

El caso de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) abrió una nueva arista con allanamientos en oficinas del Senado y domicilios de exfuncionarios. La fiscal Constanza Encina obtuvo autorización judicial para incautar dispositivos y documentos vinculados con licitaciones del Programa de Alimentación Escolar. La investigación aborda pagos improcedentes, cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias, revelación de secreto y soborno. Entre las personas mencionadas figuran los senadores Sergio Gahona y Miguel Ángel Calisto y el exdiputado Hugo Gutiérrez. El Senado ofreció colaboración y pidió respetar el debido proceso.

Kast descarta plebiscito si fracasa su reforma constitucional de seguridad

El Presidente José Antonio Kast descartó llamar a un plebiscito si el Congreso rechaza su reforma constitucional de seguridad. El Mandatario aseguró que esa alternativa no está considerada y sostuvo que el ordenamiento vigente tampoco permite convocar una consulta en esta etapa. El Ejecutivo enfrenta reparos de la oposición y de sectores oficialistas, por el nuevo estado de excepción y las facultades para restringir derechos. Kast señaló que el Gobierno escuchará propuestas destinadas a modificar el diseño, fortalecer los controles y ampliar los apoyos, sin abandonar el objetivo de entregar nuevas herramientas contra el crimen organizado.

Cepal recorta a 1,6 % la proyección de crecimiento para Chile este año

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) redujo desde 2,2 % hasta 1,6 % su proyección de crecimiento para Chile este año. La corrección se conoce después de que el Banco Central informara que el producto interno bruto cayó 0,2 % interanual durante el segundo trimestre y completó un semestre en terreno negativo. Para América Latina y el Caribe, la Cepal anticipa una expansión de 2,2 % en el 2026 y de 2,5 % en el 2027. El organismo advirtió que la región completaría cinco años con un crecimiento promedio cercano a 2,3 %, insuficiente para elevar sostenidamente el ingreso por habitante y cerrar las brechas de desarrollo.

Oposición impulsa comisión por eventuales conflictos de interés de Quiroz

Las bancadas de oposición anunciaron que impulsarán una comisión investigadora para revisar eventuales conflictos de interés del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. La fiscalización se concentrará en el sistema gubernamental que monitorea proyectos ambientales y en dos iniciativas vinculadas con el entorno del secretario de Estado: Alto Santorini, ligado a su hermano, y una planta de sales de potasio del Grupo Errázuriz, antiguo cliente de su consultora. Los diputados cuestionan que el comité coordinado desde Hacienda no tenga actas públicas. Quiroz negó haber favorecido proyectos y su cartera sostiene que no interviene en las evaluaciones.

Gobierno acelerará venta de activos fiscales para reconstrucción del norte

El Gobierno acelerará la venta de activos fiscales prescindibles para financiar la reconstrucción de Coquimbo y Atacama después de las lluvias y los aluviones. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció la creación de un fondo que recibirá los recursos obtenidos mediante esas operaciones. El Ejecutivo todavía no identifica los bienes que pondrá a la venta, aunque informó que solicitó a todos los ministerios sus catastros. Una vez cubierta la emergencia, la estrategia continuará con el objetivo de recomponer el Fondo de Estabilización Económica y Social. El Banco Interamericano de Desarrollo apoyará el levantamiento de los daños.

Terremoto de magnitud 7,2 sacude Perú

Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió la región de Ayacucho, en el sur de Perú, con epicentro 35 kilómetros al norte de Coracora y a 108 kilómetros de profundidad. El movimiento se percibió en Arequipa, Cusco, Abancay y levemente en Lima. Medios locales reportaron desprendimientos de rocas y daños en algunas viviendas, mientras las autoridades continuaban evaluando sus consecuencias. Al cierre no se habían informado víctimas ni daños críticos. La autoridad marítima peruana descartó que el sismo reuniera condiciones para generar un tsunami, y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada hizo lo mismo respecto de las costas chilenas.

EE. UU. anuncia una ofensiva de aislamiento económico contra Irán

Estados Unidos anunció una campaña de aislamiento económico contra Irán destinada a bloquear transferencias de dinero y operaciones de compra de petróleo. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó que Washington exigirá a sus aliados definir si adhieren a las sanciones y advirtió que actuará contra los países que mantengan negocios con Teherán. El Tesoro presentará el detalle de las medidas el lunes y sugirió que, mientras se aplique la presión financiera, no habría una reanudación inmediata de ataques a gran escala. Irán calificó la ofensiva como terrorismo económico. El anuncio llevó al petróleo a su mayor valor en casi un mes.

Niemann queda a dos golpes del líder en el LIV Golf de Indianápolis

Joaquín Niemann comenzó con una sólida actuación en el LIV Golf de Indianápolis, última parada del circuito esta temporada. El chileno completó la primera ronda con seis golpes bajo el par y quedó en el cuarto lugar, a dos impactos del líder británico Laurie Canter. Niemann firmó una tarjeta sin errores, con cuatro birdies y un águila, y volvió a instalarse en la disputa por el título después de conquistar la fecha anterior en Nueva York. El golfista retomará la competencia este viernes en la segunda jornada, con la posibilidad de acercarse a la cima antes de la ronda decisiva del sábado.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.