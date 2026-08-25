Chile enviará nota de protesta a Argentina y reforma de seguridad pierde votos oficialistas

Chile enviará nota de protesta a Argentina por dichos sobre el Estrecho de Magallanes

El Gobierno de Chile enviará una nota de protesta a Argentina por las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de ese país, Gustavo Valverde. El militar incluyó a Magallanes y al Pasaje de Drake al hablar de zonas en las que Argentina debe mantener presencia y soberanía. El canciller Francisco Pérez Mackenna sostuvo que el dominio chileno sobre la totalidad del estrecho es indiscutible y se funda en los tratados de 1881 y 1984. El biministro Claudio Alvarado afirmó que no existe nada que debatir respecto de esa materia. Parlamentarios de distintos sectores habían solicitado una respuesta diplomática formal.

Presidenta del Senado advierte que nuevo estado de excepción no tiene votos oficialistas

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, afirmó que el nuevo estado de excepción incluido en la reforma constitucional de seguridad no contará con los votos del oficialismo. La senadora de Renovación Nacional calificó la medida como una mala idea y planteó que el Gobierno debe retirarla del proyecto. Núñez sostuvo que no corresponde alinear a los parlamentarios detrás de una propuesta no socializada y responsabilizó al ministro de Seguridad, Martín Arrau, por el quiebre. Aunque respaldó que la seguridad pública sea un deber del Estado, rechazó desplegar a las Fuerzas Armadas en barrios críticos mediante una quinta modalidad de excepción.

Chile y EE. UU. cierran sin acuerdo primera jornada de negociación arancelaria

Chile y Estados Unidos concluyeron sin acuerdos concretos la primera jornada de conversaciones por el arancel de 12,5 % aplicado a bienes chilenos. La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, recibió al representante adjunto de la oficina comercial estadounidense, Jeffrey Goettman. Ambas delegaciones revisaron las prioridades exportadoras de Chile y los efectos del gravamen sobre sectores como el salmón, los vinos, las frutas y la industria forestal. Las reuniones continuarán este martes con una cita de cierre destinada a definir la hoja de ruta de una negociación que seguirá durante las próximas semanas.

PDI detiene a funcionario judicial investigado por filtraciones al crimen organizado

La Policía de Investigaciones allanó el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago y detuvo a un funcionario en una investigación por cohecho y filtraciones al crimen organizado. La Fiscalía de San Bernardo indaga si el trabajador entregó información reservada sobre procesos judiciales a integrantes de una organización criminal a cambio de pagos. Durante el operativo, la Brigada Anticorrupción incautó equipos y documentos. El funcionario se encontraba en modalidad de teletrabajo y fue detenido posteriormente en su domicilio. La indagatoria busca establecer el alcance de las filtraciones y determinar quiénes recibieron los antecedentes. [*]

Informe anticipa caída de la actividad no minera durante julio

El repunte económico de junio habría perdido fuerza durante julio. Indicadores elaborados por el Banco Central a partir de boletas y facturas electrónicas muestran una desaceleración generalizada del comercio, los servicios y las manufacturas. Un informe de Santander estima que el Imacec no minero se habría contraído cerca de 1 % respecto del mismo mes del año anterior. El banco atribuye el deterioro a los temporales de fines de julio, la suspensión de clases, problemas de oferta que siguen afectando a sectores como la pesca y una demanda interna debilitada. Las lluvias también habrían perjudicado el desempeño de la actividad minera.

EE. UU. amenaza con sanciones a países que mantengan negocios con Irán

Estados Unidos presentó la operación Paria Económico para incrementar la presión financiera contra Irán, a casi seis meses del inicio de la guerra. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que el plan apunta a cortar las principales fuentes de ingresos de Teherán, incluidos activos digitales, oro, aviación, tecnología y transporte marítimo. Washington advirtió que los países y entidades que mantengan negocios directos o indirectos con Irán podrían quedar expuestos a sanciones y restricciones dentro del sistema del dólar. El anuncio golpeó al rial iraní y abrió dudas sobre sus efectos en el comercio y el mercado energético mundial.

EE. UU. retira a Siria de la lista de países patrocinadores del terrorismo

Estados Unidos retiró a Siria de la lista de países patrocinadores del terrorismo, en la que permanecía desde 1979. El secretario de Estado, Marco Rubio, comunicó la revocación después de cumplirse el período de notificación obligatoria al Congreso. Washington también dejó de considerar como organización terrorista global a Hayat Tahrir al-Sham, grupo antes dirigido por el presidente sirio, Ahmed al-Sharaa. La Casa Blanca justificó la decisión por las acciones del nuevo Gobierno contra redes de Estado Islámico, Al Qaeda y Hezbolá. La medida consolida el giro diplomático iniciado tras el restablecimiento de relaciones en el 2025.

Garin y Barrios avanzan a segunda ronda de la clasificación del US Open

Cristian Garin y Tomás Barrios avanzaron a la segunda ronda de la clasificación del US Open, el último de los cuatro torneos principales de la temporada. Garin, ubicado en el puesto 137 de la clasificación de la ATP, derrotó al estadounidense Spencer Johnson por siete-seis, cuatro-seis y siete-seis, después de tres horas y 17 minutos. Barrios, número 147 del mundo, superó al boliviano Juan Carlos Prado Angelo por seis-dos, cinco-siete y seis-cero. En la próxima ronda, Garin enfrentará al sueco Elias Ymer y Barrios jugará contra el argentino Genaro Olivieri. Ambos tenistas necesitan ganar otros dos partidos para ingresar al cuadro principal.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.

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