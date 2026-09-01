Caso Cerimedo llega a la Cámara y Gobierno desacelera su reforma de seguridad

Oposición reúne 62 firmas para investigar el caso Cerimedo

La oposición reunió 62 firmas para solicitar una comisión investigadora sobre el llamado caso Cerimedo. La instancia deberá aclarar si existieron redes de cuentas coordinadas, vínculos con autoridades o funcionarios y uso de recursos públicos para influir en el debate político y electoral. Sus impulsores afirman que no buscan desconocer los resultados de las elecciones. La solicitud deberá ser votada esta semana por la Sala de la Cámara. El Presidente, José Antonio Kast, negó haber trabajado con Fernando Cerimedo, aunque reconoció conocer al estratega argentino.

Gobierno baja la urgencia de su reforma de seguridad

El Gobierno rebajó de suma a simple la urgencia de su reforma constitucional de seguridad, lo que amplía a 30 días el plazo de tramitación. El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, sostuvo que la decisión permitirá negociar las normas que generan diferencias, entre ellas un nuevo estado de excepción y las facultades asociadas. El proyecto seguirá en la Comisión de Constitución del Senado y no será retirado ni reingresado. La Moneda, además, mantiene diez iniciativas de la Agenda Corta Antiterrorista con discusión inmediata y otras diez con suma urgencia.

Cita Kast-Milei enfrenta presión por el Estrecho de Magallanes

La reunión bilateral entre el Presidente, José Antonio Kast, y el mandatario argentino, Javier Milei, prevista para este jueves a las 11:30 en La Moneda, quedó marcada por la controversia respecto del Estrecho de Magallanes. Parlamentarios presionan para que Argentina modifique o derogue el decreto 457 del 2021, que lo describe como un espacio compartido. El debate se reactivó después de que un jefe militar argentino planteara una soberanía conjunta, afirmación luego corregida por Buenos Aires. La agenda podría incluir una declaración común y el tema será revisado en sesiones reservadas de comisiones del Congreso.

Suprema revisará la remoción de 56 jueces por viajes con licencia

La Corte Suprema comenzará este miércoles, a las 10:30, la revisión de 56 cuadernos de remoción contra jueces que viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica. El pleno deberá resolver cada expediente en audiencias que podrían extenderse hasta el 9 o 10 de septiembre, con hasta siete sesiones y más de 37 horas de trabajo. Dieciocho magistrados recurrieron al Tribunal Constitucional para intentar detener el proceso. Hasta ahora, solo el juez de familia Jorge Saavedra obtuvo una suspensión provisional; el requerimiento de Daniel Urrutia fue rechazado.

Producción chilena de cobre cae a su menor nivel desde 2003

La producción chilena de cobre acumuló 2,9 millones de toneladas entre enero y julio, su menor registro para ese período desde el 2003. El volumen fue 223 mil toneladas inferior al de igual lapso del año pasado. En julio, la extracción y procesamiento del metal retrocedieron un 12,1 %, mientras el índice de producción minera bajó un 7,2 % interanual y el índice industrial cayó un 5,1 %. Pese al deterioro, Cochilco proyecta que Chile cerrará el 2026 con 5,27 millones de toneladas, una disminución anual del 2,6 % respecto del 2025. En el mismo período del 2025, el país había producido cerca de 3,1 millones de toneladas.

Casa Blanca confirma concesión centenaria de 17 campos venezolanos

La Casa Blanca confirmó un contrato que entrega por un siglo la explotación de 17 campos petroleros venezolanos a Nabep, firma vinculada al empresario Alejandro Betancourt y asociada con el Gobierno estadounidense. Los yacimientos reunirían reservas cercanas a 65 mil millones de barriles. El acuerdo garantiza a Estados Unidos la opción de comprar un 20 % de la producción a costo y preferencia sobre el volumen restante, además de poder de veto en los nombramientos del directorio. Dirigentes chavistas y opositores calificaron el esquema como una cesión de soberanía sobre los recursos del país.

Trump tensiona conflicto con Irán mediante un falso video con IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó la tensión con Irán al publicar un video generado con inteligencia artificial que muestra falsamente destruido el principal terminal petrolero de la isla de Jarg. En paralelo, fuerzas estadounidenses atacaron dos lanzaderas iraníes en Larak, en el estrecho de Ormuz, mientras Teherán lanzó misiles contra bases estadounidenses en Jordania. Trump prometió responder a las represalias. La nueva escalada, que también incluyó acusaciones cruzadas por ataques con drones, empujó el petróleo más de un 3 % y volvió a encender el riesgo inflacionario global.

Lionel Messi anuncia su retiro de la selección argentina

Lionel Messi anunció su retiro definitivo de la selección argentina, después de la derrota por 1-0 frente a España en la final del Mundial del 2026. El capitán, de 39 años, explicó que había redactado el mensaje el 21 de julio y que la muerte de su padre, Jorge Messi, reforzó su decisión. Es la segunda vez que deja la Albiceleste: la primera fue en el 2016, aunque luego regresó. Su ciclo termina con el Mundial del 2022, las Copas América del 2021 y 2024 y el oro olímpico del 2008 entre sus principales títulos. Messi cierra así más de dos décadas de trayectoria internacional y una era histórica para su país.