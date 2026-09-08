Oposición interpelará al canciller y economía espera IPC y decisión de tasas

Oposición reúne firmas para interpelar al canciller Pérez Mackenna

La oposición reunió las firmas necesarias para ingresar una interpelación contra el canciller Francisco Pérez Mackenna. La ofensiva apunta al manejo de las sucesivas declaraciones de autoridades argentinas respecto del Estrecho de Magallanes y a la relación del Gobierno con Estados Unidos. La solicitud deberá ser presentada ante la Cámara de Diputadas y Diputados, que tendrá que votar su admisibilidad y fijar una fecha para la sesión. Sus impulsores sostienen que buscan aclarar la estrategia diplomática chilena y establecer responsabilidades políticas. El ministro ha defendido que Chile ha protegido su soberanía mediante los tratados vigentes.

IPC y decisión de tasas ponen a prueba el diagnóstico económico

El Instituto Nacional de Estadísticas publicará este martes el Índice de Precios al Consumidor de agosto, mientras el Banco Central comunicará su decisión sobre la Tasa de Política Monetaria, actualmente situada en 4,5 %. El mercado anticipa una inflación mensual cercana al 0,3 % y que el instituto emisor mantendrá la tasa, pero ambas cifras corresponden a proyecciones. Los resultados aparecerán después de la caída de 1,5 % del Imacec de julio y un día antes del Informe de Política Monetaria. La combinación de actividad, inflación y tasas mostrará el margen disponible para estimular la economía sin aumentar las presiones sobre los precios.

Gobierno pone suma urgencia a la reforma del sistema político

El Gobierno pondrá suma urgencia a la reforma del sistema político, después de que la comisión mixta resolviera la última discrepancia entre la Cámara y el Senado. La iniciativa, presentada durante la administración de Gabriel Boric, establece nuevas exigencias para la constitución y el financiamiento de partidos, eleva los requisitos para las candidaturas independientes y reconoce legalmente los comités parlamentarios. También obliga a las colectividades a condenar los sistemas totalitarios y el uso de la violencia política. La Moneda busca despachar el proyecto durante septiembre y convertir el acuerdo transversal en una señal de gobernabilidad y conducción política.

Profesores llegan al Congreso para advertir por el Presupuesto 2027

La caminata del Colegio de Profesoras y Profesores llegará este martes al Congreso, después de tres jornadas de movilización desde Santiago. El gremio busca advertir sobre eventuales restricciones presupuestarias para la educación pública y entregar sus demandas a parlamentarios y autoridades del Ejecutivo. Su presidente, Mario Aguilar, afirmó que el sector se encuentra “muy amenazado” y cuestionó las limitaciones dispuestas para el tramo final del recorrido en Valparaíso. El Gobierno todavía no presenta las asignaciones específicas del Presupuesto 2027. La llegada de la marcha abre un frente social antes de que comience formalmente la discusión legislativa de la iniciativa.

TC posterga la megarreforma y obliga a Hacienda a modificar sus plazos

El Tribunal Constitucional continuará este miércoles y jueves la revisión preventiva de ocho disposiciones de la megarreforma impulsada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. La extensión del análisis impide promulgar inmediatamente el proyecto y obliga al Gobierno a reajustar el calendario anunciado para su implementación. Hacienda esperaba completar el trámite durante la primera quincena de septiembre, después de que el Congreso aprobara la iniciativa. El tribunal todavía no se pronuncia respecto del fondo de los artículos examinados. La demora se produce en una semana marcada por la caída de la actividad y por la publicación de nuevas señales sobre inflación, tasas y crecimiento.

Irarrázaval niega intervención del Segundo Piso en oficio a la PDI

El jefe de asesores de la Presidencia, Alejandro Irarrázaval, declaró ante la comisión investigadora de la Cámara que no recibió ni conoció previamente el polémico oficio enviado por la exministra Trinidad Steinert a la Policía de Investigaciones. El documento solicitaba información sobre causas policiales y judiciales y abrió cuestionamientos respecto de una eventual interferencia política. Irarrázaval aseguró que el Segundo Piso no intervino en su elaboración ni entrega. Su testimonio delimita las responsabilidades dentro de La Moneda, pero mantiene pendiente establecer quién autorizó la comunicación, qué autoridades la conocieron y cuáles fueron los controles aplicados antes de remitirla.

Fiscalía decide no perseverar contra Isidoro Quiroga en caso Australis

La Fiscalía Metropolitana Oriente comunicó su decisión de no perseverar en la investigación contra el empresario Isidoro Quiroga y otros involucrados en el caso Australis. El Ministerio Público concluyó que no reunió antecedentes suficientes para presentar una acusación por la venta de la salmonera a la compañía china Joyvio. La decisión cierra la vía penal iniciada a partir de una querella que cuestionaba la información entregada durante la operación comercial. El conflicto mantiene una dimensión separada en sede arbitral, donde se discuten las responsabilidades económicas derivadas de la compraventa.

Erupción en Indonesia paraliza vuelos y deja a miles de pasajeros varados

La actividad eruptiva del volcán Anak Krakatoa obligó a suspender cerca de tres mil vuelos y afectó a más de 340 mil pasajeros en Indonesia. Las autoridades cerraron temporalmente el principal aeropuerto de Yakarta debido a la presencia de cenizas volcánicas, que representan un riesgo para los motores y la navegación aérea. Las compañías iniciaron reprogramaciones, pero todavía no existe certeza sobre la normalización completa de las operaciones. Los organismos de emergencia mantienen la vigilancia ante la posibilidad de nuevas erupciones y cambios en la dirección de la nube. El episodio también afecta conexiones internacionales y rutas internas en uno de los mayores mercados aéreos de Asia.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.