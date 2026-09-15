Quiroz apuesta por la inversión privada para impulsar el Presupuesto 2027

Quiroz pone la inversión privada en el centro del Presupuesto 2027

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió ante inversionistas reunidos en el ChileDay de Madrid la estrategia económica del Gobierno y aseguró que no será modificada. Informó que entre marzo y septiembre fueron aprobados 167 proyectos por US$34 mil millones y que los expedientes atrasados disminuyeron desde 35 % hasta 3 %. Quiroz afirmó que 89 % del ajuste fiscal se concentró en gasto corriente y planteó que Chile debe cuadruplicar el crecimiento de la inversión. Vivienda, infraestructura y mercado de capitales ocuparán un lugar central en el Presupuesto 2027.

Jefe de la PDI de Atacama renuncia tras allanamientos de Asuntos Internos

El prefecto inspector Patricio Barrios renunció a la Policía de Investigaciones después de que funcionarios de Asuntos Internos allanaran su domicilio y oficina en Atacama. Durante las diligencias fueron incautados equipos electrónicos, mientras la investigación quedó a cargo de la Fiscalía Metropolitana Occidente. Barrios encabezaba la institución policial en la región y formaba parte de su alto mando. Hasta ahora no se ha informado públicamente el objeto preciso de la indagatoria ni los hechos que motivaron los registros. La PDI deberá resolver quién asumirá la jefatura regional.

Fiscalía busca desaforar a Calisto por fraude superior a $105 millones

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt revisó la solicitud para desaforar al senador Miguel Ángel Calisto, presentada en una investigación por fraude al fisco. La Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado sostienen que el parlamentario habría utilizado asignaciones del Congreso para pagar asesorías inexistentes entre 2018 y 2022, por una suma superior a $105 millones. Su defensa rechazó las imputaciones y pidió desestimar el requerimiento. Calisto ya fue desaforado cuando ejercía como diputado. Una nueva resolución permitiría continuar el procedimiento penal en su contra.

Contraloría detecta esperas de hasta 73 horas en urgencias vitales

La Contraloría detectó esperas de hasta 73 horas para pacientes que requerían atención inmediata en servicios de urgencia de la Región Metropolitana. El organismo revisó la oportunidad de la primera atención médica entre enero de 2024 y mayo de 2025 y constató que personas clasificadas en las categorías de mayor gravedad fueron atendidas fuera de los tiempos establecidos. El Hospital Sótero del Río concentró la mayor cantidad de casos fuera del estándar y el Félix Bulnes también registró demoras. La fiscalización obliga a los recintos a informar medidas correctivas.

Senado compromete reforma al mercado de capitales antes de diciembre

La presidenta del Senado comprometió el despacho antes de diciembre de la reforma al mercado de capitales impulsada por el Gobierno. El proyecto contempla instrumentos para ampliar el financiamiento de empresas, aumentar la competencia y facilitar el acceso a créditos hipotecarios mediante menores tasas, plazos más extensos y una reducción del ahorro exigido como pie. La iniciativa forma parte de la estrategia económica presentada por Hacienda ante inversionistas en Madrid. Su avance dependerá de la tramitación en las comisiones respectivas y de los acuerdos que el Ejecutivo alcance con la oposición.

Milei reactiva base naval en Ushuaia para competir con Punta Arenas

El Gobierno de Javier Milei reactivó el proyecto de una base naval integrada en Ushuaia, destinada a fortalecer la presencia militar, logística y científica de Argentina en Tierra del Fuego y la Antártica. La iniciativa será incorporada entre las prioridades estratégicas del Presupuesto 2027 y busca convertir a Ushuaia en un punto de apoyo para las operaciones australes. Su desarrollo abre una competencia directa con Punta Arenas, principal centro chileno de conexión antártica. El anuncio ocurre en medio de controversias bilaterales respecto del estrecho de Magallanes y la proyección regional.

Lula y Flávio Bolsonaro quedan en empate técnico ante eventual balotaje

Dos encuestas situaron al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y al senador Flávio Bolsonaro en un empate técnico ante una eventual segunda vuelta en Brasil. Nexus registró 47 % para Lula y 46 % para Bolsonaro, mientras Quaest ubicó al senador con 42 % y al mandatario con 40 %. Ambas diferencias están dentro de los respectivos márgenes de error. Los resultados muestran una competencia estrecha antes de la primera vuelta prevista para el 4 de octubre. La economía, la seguridad pública y la capacidad de cada candidatura para consolidar alianzas marcarán la etapa final de la campaña.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.