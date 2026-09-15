Influencers y cantante grabaron publicidad al lado de Londres 38 el mismo “11”: video es “chocante”

Diversos cuestionamientos recibieron varios influencers y una cantante por realizar una grabación publicitaria junto al excentro de detención Londres 38 el pasado 11 de septiembre, en una nueva conmemoración del derrocamiento del gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende.

Entre quienes participaron se encontraban Javiera Mieres, conocida como Turbangirll, Tati Fernández, Valentine Riedel, Constanza Javiera y la cantante chilena Sofía Walker Pacheco, conocida como Soulfía, según informó Radio Biobio.

no es serio como esta gente q llaman influencers hagan este tipo de weas al lado de un ex centro de tortura donde al mismo tiempo que grababan estas weás habían personas conmemorando a sus familiares torturados y desaparecidos ..,,, pic.twitter.com/cfWhI3kFHm — joaco (@GLUTBOY66) September 11, 2026



Esta última pidió disculpas tras lo sucedido.

“Al llegar al recinto manifesté mi incomodidad de estar grabando un 11 de septiembre al lado de un ex centro de tortura”, afirmó.

“Cada historia pública y personal tiene su necesaria reflexión y propia respuesta. Mi respeto para quienes están envueltos en esta polémica y se atreven asumirla como un duro error descomunicar o violentar personas, sitios y días de memoria necesarios para que nunca más”, manifestó Amaro Labra, histórico vocalista de Sol y Lluvia y exdiputado comunista, a El Mostrador.

Londres 38 habla de “invisibilización”

El suceso ocurrió, además, en una fecha en que por primera vez desde el retorno de la democracia en 1990 no hubo un acto oficial en el palacio de La Moneda, bombardeada el día del golpe liderado por el general Augusto Pinochet.

“Hemos vivido durante años situaciones de realidades paralelas de quienes han invisibilizado la temática de violaciones a los derechos humanos relacionadas con el golpe de estado”, manifestó la directora de Londres 38, Erika Hennings, a El Mostrador.

“Dicho ello, las influencers no son responsables, pero sí la productora. Las expuso al llevarla un 11 de septiembre al lado de un excentro de secuestro tortura y exterminio, donde llega mucha gente el 11 a conmemorar a las víctimas”.

Aún así, destacó que pese a este hecho nadie realizó alguna acción violencia o “funa” hacia ellas.

Hennings además recordó que el día del aniversario “en todos los canales de TV abiertos se hablaba del 18 de septiembre, fondas y parrillas, y también del 11-S de las Torres Gemelas”.

Y apuntó a las declaraciones de la ex diputada María José Hoffmann, vicepresidenta de la UDI, quien habló de una “fiesta” por el aniversario, y luego defendió la decisión del Presidente José Antonio Kast de no realizar ninguna ceremonia.

“Falta de sensibilidad”

Para el músico Mario Rojas, ex miembro de De Kiruza, entre otros, y actual presidente de la Unión Nacional de Artistas (UNA), lo que salta a la vista es “una falta de sensibilidad profunda con la historia y el dolor que seguirá presente por siempre en el corazón de familias y comunidades que experimentaron el terrorismo de Estado de la dictadura ultra derechista del general Pinochet”.

“Nada ético que sea promovido por la maquinaria demoledora de conceptos rituales y memoria social -que no sea para beneficio del mercado- se puede esperar del nefasto desarrollo de ‘la publicidad’, y sus agentes infames al servicio del mercantilismo”, criticó.

“Lo que partió con el inocente pero cínico rótulo de Market Research hoy, gracias a la tecnología y el avance arrollador de la IA, ejerce una tiranía sobre el pensamiento humano y todo el mundo ha naturalizado a través de redes y uso descontrolado de medios comunicacionales en competencia por rendir tributo al marketing y al lucimiento individual”.

“¿Pega es pega?”

Por su parte, Rodrigo Ruiz (Don Lota), periodista especializado en música urbana y nuevas audiencias, cree que el concepto de influencer debe ir siempre de la mano con una gran responsabilidad.

“Son personas que llegan a públicos masivos, que muchas veces los toman como referencia y sienten adhesión no solo por sus talentos, sino también por sus opiniones, conductas y maneras de afrontar la vida”.

Añadió que la justificación de que “pega es pega” es quizá una de las más peligrosas cuando se tiene ese nivel de alcance, porque no todo puede relativizarse en nombre de la “libertad de expresión” ni de otras excusas que se dan para justificar errores o malas decisiones, “como a todas luces fue el haber grabado este comercial en un lugar donde, hasta hoy, las paredes sangran en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura. ¡Y encima un 11 de septiembre!”.

Además valoró la decisión de Soulfia de distanciarse de la producción.

“Quizá sea poco, pero al menos se valora a quienes pidieron perdón. Tarde, es cierto, pero es algo. La única manera de que esto se transforme en un aprendizaje real y, finalmente, en un ejemplo desde su posición de influencers, es que nunca más vuelva a repetirse y que ese poder mediático también les permita tomar decisiones de peso, como restarse de una actividad que no les representa, sin pensar únicamente en el beneficio económico”.

Don Lota insistió en que entregar valores no es necesariamente su obligación —y que eso debería aprenderse en casa y en la escuela—, “pero sí pueden decidir qué tipo de mensaje difunden y defienden frente a quienes les dan like, siguen sus contenidos y los toman como referentes”.

“A veces, sale mucho más caro hacer algo que es evidentemente incorrecto y acarrea una funa segura que dejar de recibir unos pesos que se podrían recuperar en otra campaña publicitaria. La reputación también se construye desde la conciencia”, remató.

“Chocante”

En términos similares opinó la escritora y periodista musical Johanna Watson.

“Me parece un desacierto lo que pasó, no porque sea algo grave, sino porque las sensibilidades están a flor de piel por la postura que tomó el gobierno de no hacer un acto oficial ni referirse a los brutales hechos que acá ocurrieron en Chile durante 17 años”, dijo.

“Creo que este 11 de septiembre en particular, cualquier gesto de no conmemorar el 11 se leyó como un “no nos importa” y creo que por ahí es donde se desató la polémica. Desde esa perspectiva, claro, es chocante ver el video, por lo contradictorio de ambas actividades ocurriendo solo a metros, y por la segunda lectura que se le da”.

Sin embargo, también destacó el gesto de la cantante.

“Creo que pedir disculpas es valioso, Soulfia acusa recibo de las críticas y toma una posición clara. Ella no relativiza lo ocurrido. Se hace cargo del error. Esto es un aprendizaje a todo nivel, tanto para los que trabajan en entornos asociados a la dictadura como para líderes jóvenes como Soulfia”, dijo.

“Creo que al final del día, con las cosas como están, con errores y aciertos es importante transmitirle a las nuevas generaciones que el 11 de septiembre en Chile es un día de reflexión y memoria”, concluyó.