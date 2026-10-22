ClicAM: Fondo E, proyecto sobre comisiones de AFP y presión sobre Rabat

Fondo E: diputados PS proponen suspender comisiones de AFP tras años con pérdidas

La bancada del Partido Socialista presentó un proyecto para impedir que las AFP cobren comisiones cuando los fondos hayan cerrado el año anterior con pérdidas. También propone mayores penas por delitos económicos en la gestión previsional. Claudia Sanhueza advirtió que el desplome del Fondo E puede reducir las pensiones de quienes están próximos al retiro. La Comisión de Trabajo de la Cámara analizará el lunes las causas de las pérdidas y las medidas de protección a los afiliados. Fueron citados la subsecretaria de Previsión Social, el superintendente de Pensiones y el presidente de la Asociación de AFP.

Rebajas a 56 condenados por delitos sexuales: oposición busca interpelar a Rabat

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, enfrenta una ofensiva parlamentaria por 56 rebajas de penas a condenados por delitos sexuales. Entre marzo y septiembre se aprobaron 27 reducciones por abuso sexual de menores y 29 por violación. El Partido Comunista busca reunir firmas para interpelarlo y el PPD exige identificar a los beneficiados y conocer los fundamentos de cada decisión. Rabat sostiene que aplicó la doctrina de la Corte Suprema. La Defensoría de la Niñez anunció que solicitará los antecedentes, mientras La Moneda defiende la legalidad del procedimiento.

Presupuesto 2027: subcomisión rechaza la partida de Ciencia

La Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos rechazó la propuesta del Gobierno para el Ministerio de Ciencia en 2027. La partida recibió tres votos en contra, dos a favor y una abstención. Durante la sesión, representantes de la comunidad científica advirtieron que los recortes afectan investigación, equipamiento y formación de especialistas. La rectora de la Universidad de Chile, Andrea Mizala, alertó sobre las reducciones simultáneas en Educación y Ciencia. El rechazo abre una instancia para que el Ejecutivo revise su propuesta durante la tramitación presupuestaria.

Mirosevic preside Constitución del Senado y Longton acusa quiebre de acuerdos

Vlado Mirosevic asumió la presidencia de la Comisión de Constitución del Senado tras el reemplazo de Pedro Araya, decidido por el comité del Socialismo Democrático. El senador liberal fue elegido por tres votos contra dos. Andrés Longton acusó el incumplimiento del acuerdo político de marzo y advirtió que el oficialismo revisará sus decisiones sobre la mesa y otras comisiones. Juan Luis Castro defendió la facultad del comité para cambiar a sus representantes. Mirosevic llamó al diálogo y planteó que los entendimientos deben construirse colectivamente con la oposición.

FNE exhibe mensajes en juicio por colusión de empresas de transporte de valores

La Fiscalía Nacional Económica presentó correos, mensajes y planillas en sus alegatos por colusión en el transporte de valores. El requerimiento apunta a Brink’s, Prosegur y Loomis, además de seis exejecutivos, por una coordinación de tarifas que el organismo sitúa entre 2017 y 2018. La Fiscalía solicita multas por 81.585 unidades tributarias anuales, equivalentes a más de 72 millones de dólares, y destacó la colaboración de una delatora. Los antecedentes integran su acusación. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia deberá determinar si existió el acuerdo y establecer las responsabilidades.

Tornado en Retiro daña viviendas y moviliza equipos de emergencia

Un tornado afectó sectores rurales de Retiro, en la Región del Maule, provocando daños en viviendas, caída de árboles y cortes de electricidad. El fenómeno alcanzó los sectores de Maitenes y Huaso Chileno. La Dirección Meteorológica de Chile indicó que los antecedentes son compatibles con un tornado EF-0, aunque la clasificación sigue bajo evaluación. Equipos de Carabineros, Bomberos, Senapred y el municipio trabajan en el catastro y la atención de las familias. El delegado provincial de Linares informó que no se reportaban lesionados. Las empresas eléctricas trabajan en reponer el suministro.

Zelenski se abre a congelar el frente de guerra y exige garantías de seguridad

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, expresó su disposición a acordar un alto el fuego que congele temporalmente las actuales líneas del frente con Rusia. El mandatario pidió garantías de seguridad de Estados Unidos y sus aliados e insistió en que Ucrania participe en cualquier negociación sobre su futuro. Sus declaraciones coincidieron con la reunión del enviado estadounidense Steve Witkoff con Vladímir Putin en San Petersburgo. El Kremlin manifestó su disposición a retomar conversaciones en noviembre. La propuesta de tregua no supone una renuncia ucraniana a sus territorios ocupados.

EE.UU. ordena salida de personal no esencial de Arabia Saudita tras ataques hutíes

Estados Unidos ordenó la salida del personal gubernamental no esencial y de sus familiares de Arabia Saudita, tras los ataques hutíes contra aeropuertos e infraestructura civil. El Departamento de Estado confirmó que la orden se limita a ese país. La embajada estadounidense en Riad había advertido de posibles nuevos ataques. Sus funcionarios necesitan autorización especial para utilizar aeropuertos saudíes. La representación de México también recomendó evitar viajes no esenciales, limitar desplazamientos y confirmar los vuelos ante los ataques a instalaciones energéticas y otros objetivos.