ClicAM: rebajas para condenados en Punta Peuco, jubilaciones y rechazo al presupuesto de Ciencia

Rabat confirma rebajas de penas a dos condenados de Punta Peuco

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó que firmó decretos para rebajar las penas a dos internos de Punta Peuco condenados por secuestro calificado y tortura. La confirmación siguió a una investigación de El Mostrador. Rabat defendió la legalidad de los beneficios y afirmó que se han concedido bajo gobiernos de distintos signos políticos. Estos casos se suman a la controversia por 56 rebajas a condenados por delitos sexuales contra menores.

Gobierno llama a postergar jubilaciones tras pérdidas de los fondos de pensiones

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, llamó a quienes estén próximos a jubilarse a postergar su retiro por algunos meses, en la medida de sus posibilidades. La recomendación llegó después de que el Fondo E acumulara una pérdida real de 10,39 % entre enero y septiembre, mientras el Fondo D retrocedió 6,38 %. El Gobierno espera los resultados de la investigación de la Superintendencia de Pensiones sobre las inversiones de las AFP. La autoridad reconoció que el proceso puede tardar meses y que todavía no hay certeza sobre una restitución de ahorros. Aplazar la jubilación tampoco garantiza recuperar lo perdido.

Subcomisión rechaza presupuesto de Ciencia y academia cuestiona recortes

La subcomisión mixta que revisa el presupuesto de Ciencia rechazó, con tres votos en contra, dos a favor y una abstención, la propuesta del Ejecutivo para 2027. El presidente de la Academia de Ciencias, Sergio Lavandero, advirtió sobre un recorte nominal de 10 % y cuestionó el plan del Gobierno para el sector. El académico expuso ante el Congreso un estudio independiente elaborado por la institución y señaló que la reducción compromete capacidades construidas durante décadas. Tras la votación, Lavandero destacó que se abre una posibilidad de negociación y llamó al Ejecutivo a considerar los efectos de largo plazo del ajuste.

Tormentas dejan 104 albergados y 40 aislados en la zona centro-sur

Las tormentas en la zona centro-sur dejaron 45 personas damnificadas, 104 albergadas y 40 aisladas, según el balance de Senapred del jueves. El organismo reportó cuatro viviendas destruidas, 18 con daño mayor y 713 con daños menores. En Yungay, un rayo provocó el incendio de una casa, mientras Arauco mantiene alerta roja por riesgo de remoción en masa. Para este viernes se esperan precipitaciones entre Coquimbo y Los Lagos, con tormentas eléctricas y posibles granizos. Senapred pidió respetar las instrucciones de emergencia y evitar la exposición en sectores peligrosos.

Caso Junaeb: CDE se querella por fraude al fisco por más de $14 mil millones

El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por fraude al fisco en el caso Junaeb, dirigida contra quienes resulten responsables. La investigación examina pagos superiores a 14 mil millones de pesos a la empresa Soser por onces escolares que no se habrían entregado, además de modificaciones contractuales cuestionadas. La acción no individualiza como querellados a los políticos investigados. Se trata del senador UDI Sergio Gahona, del también senador elegido en cupo del FREVs, Miguel Ángel Calisto y del exdiputado PC Hugo Gutiérrez.

Chile evalúa no ingresar a la coalición contra los cárteles impulsada por Trump

El Gobierno evalúa no incorporar formalmente a Chile a la Coalición contra los Cárteles impulsada por Donald Trump, según informó Radio Bío Bío. La definición sigue pendiente y se examinará antes de la reunión del 27 de octubre en República Dominicana. Las dudas se relacionan con la participación de las Fuerzas Armadas, la legislación interna y el resguardo de la soberanía nacional. El encuentro busca acordar mecanismos de coordinación y cooperación militar contra organizaciones criminales del continente. El ministro de Defensa, Fernando Barros, fue convocado a esa cita.

Francia restringe manifestaciones tras disturbios y reporta 217 encarcelados

El Gobierno francés informó que 217 personas fueron encarceladas después de los disturbios y saqueos del fin de semana, entre las 2.700 que quedaron bajo custodia policial. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, precisó que la mitad de los encarcelados no tenía antecedentes penales. Ante las nuevas protestas previstas para el sábado, Emmanuel Macron anunció que solo se permitirán manifestaciones organizadas por sindicatos. También se habilitarán recorridos alternativos para proteger centros urbanos, comercios y edificios. El presidente atribuyó los disturbios a grupos de extrema izquierda.