ClicAM: respaldo UDI a Rabat, presupuesto regional y miedo al delito

La UDI respalda a Rabat y rechaza la acusación constitucional

La comisión política de la UDI rechazó por unanimidad la acusación constitucional anunciada contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. El partido sostuvo que no existen fundamentos constitucionales ni legales para acusarlo por los 56 decretos que rebajaron condenas a responsables de delitos sexuales contra menores. También acusó a la oposición de utilizar el sufrimiento de las víctimas para perjudicar al Gobierno y cuestionó al Socialismo Democrático. El respaldo institucional llega después de que parlamentarios gremialistas expresaran reparos a la continuidad del ministro.

Hacienda acuerda sumar $95 mil millones al presupuesto regional de 2027

Hacienda y los gobernadores acordaron agregar 95 mil millones de pesos al proyecto de presupuesto regional de 2027, que alcanzará 1,82 billones de pesos. La propuesta fue aprobada por unanimidad en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. El diseño inicial contemplaba rebajas de entre un 10 % y un 20 % para las regiones. Los ingresos propios se incorporarán durante el próximo año a medida que se reciban. El acuerdo también distribuye por mitades entre el Fisco y los gobiernos regionales los recursos por venta de activos y flexibiliza el uso de fondos de transporte.

Contraloría fiscaliza las rebajas de condenas otorgadas por Justicia

La Contraloría fiscaliza al Ministerio de Justicia por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. Fernando Rabat confirmó que funcionarios del organismo recabaron antecedentes sobre los decretos. Consultado por la entrega de 56 documentos cuestionados, evitó comprometer una fecha y argumentó que contienen datos sensibles que deben protegerse. El organismo también solicitó un informe por posibles respuestas pendientes a la Defensoría de la Niñez. Hasta ahora no se han comunicado resultados de la fiscalización ni un plazo para concluirla.

PNUD advierte cómo el miedo al delito restringe la vida cotidiana en Chile

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo presenta este jueves el informe El miedo al delito en Chile. El estudio advierte que cerca del 73 % de la población experimenta un temor considerable en alguna de sus dimensiones. Esa inseguridad restringe rutinas, limita el uso de espacios públicos y afecta especialmente a mujeres y sectores de ingresos bajos y medios. El organismo propone incorporar el miedo como un problema público con respuestas diferenciadas por grupos y territorios. El lanzamiento está previsto en la Biblioteca Nacional de Santiago.

Arica: fijan audiencia para formalizar a siete personas por el desplome de una grúa

La Fiscalía de Arica solicitó formalizar a siete personas vinculadas al desplome de una grúa de la empresa Pingon Chile en el centro comercial Costanera Arica. La investigación apunta a cuasidelitos de homicidio y lesiones graves por el accidente de enero de 2025, que causó la muerte de un operario y dejó a otro gravemente herido. Entre los imputados figuran ejecutivos y trabajadores de la empresa. El Juzgado de Garantía fijó la audiencia para el 14 de enero de 2027. La caída de la estructura, de 70 metros, también dañó el edificio, estacionamientos y vehículos.

Codelco recibe oficio por eventual traslado de residuos con arsénico a Chillán Viejo

El diputado Daniel Valenzuela (Ind- RN) ofició a Codelco para aclarar si El Teniente mantiene gestiones para trasladar residuos con arsénico a instalaciones de Ecobío en Chillán Viejo. El requerimiento solicita informar sobre licitaciones, contratos y autorizaciones ambientales y sanitarias. También pide precisar los volúmenes, la concentración de arsénico y la peligrosidad del material, si existe un traslado previsto. El parlamentario indicó que la operación está pendiente de acreditación. Al cierre de la información publicada por Aquí Ñuble, la respuesta de la minera seguía pendiente.

Texas elige a un demócrata al Senado por primera vez en 38 años

El demócrata James Talarico ganó la elección al Senado de Estados Unidos por Texas y derrotó al republicano Ken Paxton, respaldado por Donald Trump. Su victoria pone fin a 38 años sin triunfos demócratas en una disputa por un escaño senatorial en ese estado. Talarico, de 37 años, centró su campaña en el costo de vida, la unidad política y las críticas a los grandes donantes. Paxton había obtenido la nominación tras vencer al senador John Cornyn. El resultado se produjo en un territorio donde Trump ganó por casi 14 puntos en la elección presidencial de 2024.