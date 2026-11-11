ClicAM: ciberataque a Cancillería, paro camionero y rechazo del presupuesto de Interior

Ciberataque afecta sistema consular y registro de visas de Cancillería

Un ciberataque afectó el Sistema de Atención Consular de Cancillería, plataforma que gestiona trámites y registros de visas en el exterior. Según la investigación de El Mostrador, el incidente comenzó hace dos semanas mediante un correo electrónico intervenido. El ministerio confirmó que desarrolla análisis forenses y aseguró que mantiene medidas para resguardar la información y la continuidad de sus servicios. La Agencia Nacional de Ciberseguridad confirmó una investigación. El origen del ataque y el alcance de una eventual extracción de datos no están establecidos públicamente.

Fracasa negociación con camioneros y transportistas mantienen el paro

La reunión entre el Gobierno y los camioneros movilizados terminó el martes sin acuerdo. Los dirigentes anunciaron que mantendrán el paro y advirtieron nuevas medidas de presión. Exigen cambios al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, la eliminación del impuesto específico y una revisión de los contratos de autopistas. Antes del encuentro, manifestantes habían despejado la Ruta 68 para facilitar el diálogo. El vocero de No más TAG, Andrés Alarcón, sostuvo que no hubo avances y cuestionó la propuesta de limitar las alzas a 20 pesos por litro.

Cámara rechaza presupuesto de Interior por recortes a Senapred y tenencia responsable

La Cámara de Diputados rechazó la partida de Interior del Presupuesto 2027 tras un empate de 71 votos. El Partido de la Gente se sumó a la oposición, por los recortes a prevención de desastres y tenencia responsable de mascotas. Los recursos del programa de Gestión del Riesgo de Desastres de Senapred bajarían de 842 a 584 millones de pesos, mientras el de mascotas tendría una rebaja del 86 %. El ministro Jorge Quiroz defendió la propuesta y aseguró financiamiento para emergencias. El Ejecutivo deberá negociar la reposición de la partida durante su trámite en el Senado.

Economistas consultados por el Banco Central proyectan crecimiento cero para 2026

Los economistas consultados por el Banco Central redujeron a cero su proyección de crecimiento para Chile en 2026. La Encuesta de Expectativas Económicas de noviembre rebajó en tres décimas la estimación anterior, frente al 0,7 % que espera Hacienda. Los analistas también prevén una expansión de apenas 0,1 % para la inversión y de 1,4 % para el consumo de los hogares. Para 2027 mantienen una previsión de crecimiento del 3 %, por debajo del 3,3 % del Ejecutivo. Estas cifras corresponden a expectativas de los encuestados y no al resultado definitivo de la actividad económica.

Sitios de memoria denuncian desfinanciamiento y piden reponer recursos para 2027

Organizaciones de derechos humanos denunciaron una reducción de 78,6 % en el presupuesto destinado a sitios de memoria para 2027. Según su comunicado, los recortes dejan a 16 de los 19 sitios financiados por la partida de Culturas sin recursos para operar. También advirtieron asignaciones de apenas mil pesos para instituciones como el Museo de la Memoria y Londres 38. Las agrupaciones piden al Ejecutivo reponer los fondos y llaman al Congreso a exigir su restitución. La denuncia se produce durante la tramitación presupuestaria, por lo que los montos aún pueden modificarse.

Oposición prepara acusación contra Rabat para ingresarla este jueves

La oposición prepara una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, que espera ingresar este jueves 12 de noviembre. El texto contempla tres capítulos: rebajas de condenas por delitos sexuales contra menores de edad, beneficios a condenados por crímenes de lesa humanidad y una eventual infracción al principio de probidad. En su elaboración participan asesores socialistas y del Frente Amplio, con Nicolás Facuse encargado de armonizar el documento. Entre las abogadas del equipo figura Elisabeth Matthei, quien trabajó en la Segpres durante el gobierno de Gabriel Boric.

Minvu anuncia subsidio para viviendas de hasta 4.000 UF y gremio cuestiona los cupos

El Ministerio de Vivienda anunció la apertura de postulaciones a un nuevo tramo del subsidio DS1 para comprar viviendas de hasta cuatro mil UF. En Valparaíso, la Cámara Chilena de la Construcción advirtió que los cerca de 200 cupos regionales son insuficientes. Su presidente, Andrés Polanco, valoró la ampliación de la oferta a la que podrán acceder las familias, pero pidió incorporar más recursos en el Presupuesto 2027. También solicitó coordinar los subsidios con los permisos de proyectos inmobiliarios, para facilitar que los hogares seleccionados puedan concretar la compra.

Republicanos frenan avance del juicio político contra Pete Hegseth

La mayoría republicana de la Cámara de Representantes de Estados Unidos frenó el avance de un juicio político contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Por 211 votos contra 204, los legisladores enviaron la iniciativa al Comité Judicial. El republicano Thomas Massie impulsó ocho cargos vinculados, entre otros hechos, a la guerra en Irán, la captura de Nicolás Maduro y ataques a embarcaciones en el Caribe sin autorización del Congreso. La remisión evita una votación inmediata sobre los cargos. El comité está encabezado por Jim Jordan, aliado del presidente Donald Trump.