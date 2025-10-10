Corea del Centro: Iván Weissman y Rodrigo Castillo sobre política internacional, presupuesto y más

Después de tres días de intensas negociaciones en Egipto, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en la noche del miércoles que Israel y Hamás acordaron la primera fase de su plan de paz para Gaza, un paso importante hacia lo que podría ser el fin de la guerra en el enclave palestino.

“Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna”, añadió en su red social Truth Social. “¡Todas las partes recibirán un trato justo!”

El acuerdo surge dos años y dos días después del ataque del 7 de octubre de 2023 que Hamás lideró en el sur de Israel y en el que murieron unas 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes.

