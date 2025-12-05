Corea del Centro: comentamos los desafíos y oportunidades de las IAs y la carrera presidencial 2025

El boom en el desarrollo de inteligencias artificiales plantea desafíos urgentes, aunque poco abordados, a diferentes sectores del mundo laboral, y en particular a los que apuntan a la automatización del trabajo. Áreas como la manufactura, los servicios administrativos, la atención al cliente básica y el análisis de datos rutinario son particularmente susceptibles.

Así lo auguran, en parte, los masivos despidos realizados durante las últimas horas por gigantes como Amazon, y que ya anunciaron se agravarán hacia los próximos años.

Y más allá del desplazamiento directo, surgen desafíos socioeconómicos complejos. La automatización amenaza con acentuar la polarización del mercado laboral, erosionando empleos de cualificación media y ampliando la brecha entre trabajos altamente especializados y aquellos de baja remuneración.

Sin embargo, la IA también presenta el desafío paralelo de gestionar las nuevas oportunidades que genera. La tecnología actúa como un potente complemento que aumenta la productividad y la capacidad humana, al tiempo que crea empleos directos e indirectos en campos emergentes.

Hoy en Corea del Centro, con Fran Castillo: conversamos sobre estos desafíos, y de lo ausentes que han estado en la discusión entre los candidatos presidenciales de cara a la segunda vuelta, junto al abogado Rodrigo Castillo, y el editor del newsletter El Mostrador Semanal, Iván Weissman.