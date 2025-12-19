Corea del Centro: revisamos los nombres de quiénes podrían acompañar a J.A. Kast en La Moneda
Hoy en Corea del Centro: a casi una semana de resolverse las elecciones presidenciales, revisamos los nombres de quienes serían parte del gabinete de José Antonio Kast.
Esta tarde se reveló que Catalina Ugarte Millán asumió como jefa de gabinete del Presidente Electo, José Antonio Kast, en reemplazo de Carolina Araya. Concejala por Las Condes y fundadora del Partido Republicano, tiene una trayectoria que mezcla experiencias en el sector público con una carrera como abogada especializada en fusiones y adquisiciones.
Así, Ugarte se convirtió en la primera duda despejada sobre cuáles serán los nombres que compondrán su gabinete. Algo de lo que el propio Presidente Electo adelantó se comenzará a dilucidar el próximo 15 de enero.
Hoy en Corea del Centro, con Fran Castillo: proyectamos la composición del Mandato Kast junto al abogado Rodrigo Castillo, y al editor del newsletter El Mostrador Semanal, Iván Weissman.
Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.