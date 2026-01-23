Corea del Centro: El gabinete de J.A. Kast y la agenda de Donald Trump en Davos

Crecen las tensiones en la política internacional luego de la extensa exposición de Donald Trump en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, donde aseguró que estaba “buscando negociaciones inmediatas para adquirir Groenlandia” y que no pensaba “usar la fuerza” para lograr su objetivo.

A ello se sumó que, durante la jornada de ayer, su gobierno concretó la salida oficial de la Organización Mundial de la Salud.

En la actualidad nacional, el Presidente electo José Antonio Kast dio a conocer lo que será su primer gabinete durante la jornada del pasado martes, un anuncio que generó discusión por diversos motivos, entre ellos la decisión de conformarlo con 16 personeros independientes —dos tercios de las carteras— y ocho militantes de partidos políticos.

Hoy en Corea del Centro, con Fran Castillo: analizamos estos temas junto al abogado Rodrigo Castillo y el editor del newsletter El Mostrador Semanal, Iván Weissman.