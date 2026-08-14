Corea del Centro: TC salva la invariabilidad tributaria, pero tumba indemnización por RCA negativa

El Tribunal Constitucional acogió parcialmente los requerimientos de la oposición contra la megarreforma del Gobierno, y declaró inconstitucionales las indemnizaciones previstas para proyectos cuyas resoluciones de calificación ambiental (RCA) fueran anuladas judicialmente, junto con eliminar las facultades del Ministerio de Hacienda para extender la invariabilidad tributaria.

El tribunal también objetó que ese beneficio alcanzara proyectos conexos, restricciones a reclamaciones ambientales y la exclusión de evaluación para micro-relocalizaciones acuícolas. El resto de las impugnaciones fue rechazado y los fundamentos se conocerán posteriormente.

Hoy en Corea del Centro de El Mostrador, con Fran Castillo: conversamos sobre el fallo del TC (además de la salida del Gobierno de la ministra Duco, la situación al interior de Codelco y la próxima agenda del Gobierno en materias económicas) junto al abogado Rodrigo Castillo y al editor del newsletter El Mostrador Semanal, Iván Weissman.