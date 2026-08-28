Corea del Centro: Foro de Madrid tensiona al oficialismo y reabre el debate sobre el giro iliberal

El Foro de Madrid llega al centro del debate político chileno y abre una pregunta para el Presidente José Antonio Kast: cuánto puede costarle participar de una cita estrechamente vinculada con su trayectoria política, justo cuando su Gobierno enfrenta cuestionamientos por una reforma constitucional que ha reabierto la discusión sobre seguridad, libertades individuales y concentración de poder.

En este capítulo de Corea del Centro, el panel analiza las divisiones que genera el encuentro dentro del oficialismo, el impacto que podrían tener las intervenciones de dirigentes internacionales y hasta qué punto ese debate logra salir del llamado “círculo rojo” y conectar con la ciudadanía a través de las redes sociales.

La conversación también aborda la responsabilidad del progresismo en el avance de posiciones radicales de derecha, la falta de un proyecto político visible en la centroizquierda, el papel del Partido de la Gente como bisagra y las posibilidades futuras del expresidente Gabriel Boric.

Además: la nueva regulación de datos personales, los riesgos de la inteligencia artificial, el debate sobre su regulación en Chile, un nuevo revés del Gobierno ante el Tribunal Constitucional y las señales que dejan las cifras de empleo y actividad.

Un programa cruzado por una pregunta de fondo: cómo cambia el centro político cuando seguridad, libertades y radicalización vuelven a ordenar la discusión pública.

Hoy en Corea del Centro de El Mostrador, con Fran Castillo: conversamos sobre el fallo de este tema junto al abogado Rodrigo Castillo y al editor del newsletter El Mostrador Semanal, Iván Weissman.