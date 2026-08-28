Schonhaut pide retirar reforma de seguridad: “Vulnera profundamente la democracia”

La diputada del Frente Amplio Constanza Schonhaut se sumó a los llamados opositores para que el Gobierno retire completamente su reforma constitucional de seguridad y lanzó una dura crítica al contenido de la iniciativa: aseguró que “vulnera profundamente” los principios democráticos, desequilibra los poderes del Estado y no entrega herramientas efectivas para combatir el crimen.

“Creo que lo realmente urgente es que efectivamente el Gobierno retire este proyecto de reforma constitucional. No tiene ni pies ni cabeza”, afirmó en entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador.

La parlamentaria cuestionó así que La Moneda se limite a retirar la urgencia o busque introducir modificaciones para salvar una iniciativa que contempla ocho cambios constitucionales y que ha encontrado resistencia tanto en la oposición como dentro del propio oficialismo.

Schonhaut atribuyó la presentación del proyecto a lo que considera una falta de planificación del Ejecutivo en materia de seguridad. A su juicio, se trata de “un anuncio altisonante” con el que el Gobierno intenta revertir la percepción ciudadana de que llegó a La Moneda sin una estrategia clara en esta materia.

La diputada apuntó particularmente contra las facultades contempladas para el Presidente y los efectos que, según afirmó, tendrían sobre los contrapesos institucionales.

“El Gobierno llegó sin un plan de seguridad, se ha dedicado únicamente a improvisar y hoy día intenta decir que tiene un plan maestro a propósito de cambios constitucionales, de entrega descriteriada de poder al Presidente, de un desequilibrio descriteriado entre los poderes del Estado y los contrapesos institucionales”, sostuvo.

También cuestionó el equilibrio que propone la iniciativa entre seguridad y garantías fundamentales, señalando que existe “un desequilibrio descriteriado respecto al derecho a la seguridad de las personas con el resto de sus derechos y libertades que tienen que saber convivir”.

Para Schonhaut, esas objeciones hacen insuficiente una eventual corrección parcial del proyecto. “El llamado más razonable, y que de hecho lo han hecho desde distintos sectores políticos, es que el Gobierno retire este proyecto”, afirmó.

“No solo está mal hecho, no solo vulnera profundamente los principios de la democracia, además es completamente inefectivo en materia de seguridad”, agregó.

La diputada argumentó que varias de las herramientas propuestas no representan nuevas capacidades para el Estado y que algunas ya existen bajo otras regulaciones. “No agrega nuevas capacidades estatales para poder enfrentar el crimen, o algunas que podrían estar incorporando ya existen y existen de mejor manera reguladas”, señaló.

La reforma ha enfrentado cuestionamientos transversales desde su presentación. Mientras figuras oficialistas han planteado realizar ajustes, desde la oposición han aumentado las voces que piden directamente retirarla. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, sostuvo que la iniciativa “no tiene viabilidad política ni jurídica” y que carece de respaldo “incluso dentro del oficialismo”.

Schonhaut planteó además que la seguridad debe abordarse como una política de Estado y llamó a la administración de José Antonio Kast a mantener aquellas medidas de gobiernos anteriores que hayan demostrado resultados, en lugar de intentar comenzar nuevamente con cada cambio de administración.

“Si vienen todos los gobiernos creyendo que van a inventar la rueda y no son capaces de reconocer, de tomar y de continuar las buenas políticas y las buenas leyes que han ido avanzando en el último tiempo, los únicos que pierden son los ciudadanos”, afirmó.

Como ejemplo, destacó las medidas implementadas en la frontera norte durante la administración de Gabriel Boric y sostuvo que, mediante nuevas herramientas para las Fuerzas Armadas, recursos presupuestarios y fortalecimiento tecnológico, los ingresos irregulares habían logrado reducirse cerca de un 50% hacia 2025.

En contraste, aseguró que datos oficiales difundidos recientemente daban cuenta de un aumento de 83% de los ingresos irregulares. Para la diputada, ese escenario responde a “no seguir haciendo las cosas que se venían haciendo bien”.

Schonhaut también recordó que el actual Gobierno había reconocido anteriormente aspectos positivos de la planificación heredada en seguridad. A su juicio, existen lineamientos que pueden utilizarse sin intervenir la Carta Fundamental.

“Hay lineamientos súper concretos que no requieren cambios constitucionales, ni requieren entregarle al Presidente Kast facultades como si fuera un dictador en plena democracia”, sentenció.