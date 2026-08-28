“Se creen el emperador de América Latina”: embajador de China arremete contra Estados Unidos

“Algunos en Estados Unidos se creen el ‘emperador’ de América Latina”, así se llama la carta publicada del embajador chino, Niu Qingbao, en El Mercurio. En medio de las disputas entre China y EE. UU. por ejercer influencia en los países latinoamericanos, el diplomático cuestionó las tácticas estadounidenses en los territorios, entre ellos, Chile.

El diplomático sostuvo que Washington busca obligar a los gobiernos latinoamericanos a tomar partido entre las potencias para limitar la presencia y cooperación de Beijing en la región.

Sin embargo, Qingbao aseguró que estas tácticas no son una novedad. “No es la primera vez que Washington se erige como dueño de América, pero lo engañoso e hipócrita de sus comentarios resulta alarmante”, afirmó.

“Recientemente, ciertas voces de EE. UU. comentaron sobre la relación entre China y América Latina, dando órdenes a países latinoamericanos para que limiten su cooperación con China, y calificaron de ‘tontería’ el mantener un equilibrio entre China y EE. UU.”, aseguró Qingbao.

Asimismo, el embajador culpa al propio Estados Unidos de dañar la soberanía, seguridad y los intereses para el desarrollo de América Latina. Ya que, plantea que en lo económico y comercial exige a sus socios que crean en ellos, pero impone aranceles. “A pesar de tener un superávit comercial con Chile y de un tratado de libre comercio bilateral, no ha dudado en imponer aranceles a Chile y otros países, bajo absurdos pretextos como ‘reciprocidad’ y ‘trabajo forzoso’, al tiempo que obstaculiza la cooperación entre China y América Latina, sin ser capaz de superar las ventajas chinas en términos de demanda del mercado, capacidad industrial y tecnológica y soluciones accesibles”.

El diplomático defendió la presencia china en la región y comparó a Beijing, pues no les pediría a sus socios cerrar la puerta a otros países. En la columna agrega que su país jamás ha recurrido a la intimidación ni coerción, respetando las relaciones latinoamericanas con otras naciones. “China desarrolla sus relaciones con los países latinoamericanos sobre la base del respeto mutuo, la igualdad y el beneficio compartido, sin perseguir nunca ‘China first’”, señaló.

Las acusaciones se dan en el marco del cable submarino entre Chile y China, cuestionado por Estados Unidos por posibles riesgos de espionaje y seguridad. El embajador explicó que la empresa china se encargaría de construir la infraestructura, mientras que el almacenamiento, administración y uso de los datos quedarían en manos de su futuro operador.

Además, indicó que la Subsecretaría de Telecomunicaciones no había aprobado oficialmente la construcción del cable chino. Según explica en el artículo, la Subtel otorgó una licencia de servicios intermedios de telecomunicaciones (ITS), pero luego fue revocada por “presión y coacción de Estados Unidos”. La versión del embajador chino detalla que esto era solo el primero de trece pasos necesarios y que las afirmaciones sobre la aprobación rápida del proyecto eran “pura patraña”.

“En el caso del cable submarino China-Chile, EE.UU. ha llevado al extremo la desinformación, la intimidación y el doble rasero”, acusó.

El país estadounidense habría usado las visas como armas para sancionar a las autoridades chilenas y sus familiares, sostuvo el diplomático. Lo calificó como una “matonería del hegemonismo contra individuos”.

“El espionaje, las bases militares, las intervenciones que EE. UU. lleva a cabo en la región son para ‘protegerla’, para que América Latina sea un ‘patio trasero’ más seguro según la Doctrina Monroe”, cuestionó.

Finalmente, Qingbao llamó a Washington a respetar las decisiones de los países latinoamericanos. Y llamó a no interferir en el derecho soberano de los socios. “Creo que a EE. UU. se le ha hecho mala costumbre creerse el ‘emperador’ de América”, sentenció.