Corea del Centro: Rabat y las rebajas de penas: Castillo acusa “miopía política” del Gobierno

“Esto le va a costar la pega a Rabat”, advierte Rodrigo Castillo al analizar la controversia por las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores. En Corea del Centro, cuestiona el criterio defendido por el ministro de Justicia y acusa al Gobierno de no dimensionar sus consecuencias políticas.

El panel también aborda las inquietudes empresariales que recoge Iván Weissman antes de ENADE, el desempeño del gabinete y la nueva vocería de Gonzalo Arenas. ¿Cuánto pesan los avances legislativos de José Antonio Kast frente al desgaste político de su administración? ¿Qué espacio podría abrir ese escenario a Franco Parisi y Johannes Kaiser?

Las pérdidas del Fondo E suman otro foco de discusión: los panelistas critican la falta de empatía de las AFP y advierten sobre el costo de responder a los afiliados únicamente con argumentos técnicos y legales. Una conversación sobre un Gobierno que consigue impulsar su agenda, pero que, a juicio del panel, acumula conflictos que sus éxitos legislativos no alcanzan a resolver.