La economía chilena atraviesa un complejo escenario, marcado por una caída del 1,1% en el tercer trimestre, el retroceso de la minería, la debilidad de la inversión y las presiones sobre el consumo de los hogares. A esto se suma el alza del dólar, que alcanza niveles no vistos desde abril de 2025, mientras crece la preocupación por los riesgos financieros y la posibilidad de una recesión.

En paralelo, la gira del Presidente José Antonio Kast por Asia, que incluyó visitas a Vietnam y China, además de su participación en la cumbre de líderes de APEC, puso el foco en las relaciones comerciales y la atracción de inversiones, en medio de las dificultades económicas mencionadas.

En el plano político, La Moneda intensificó sus gestiones con parlamentarios de Chile Vamos y del Partido de la Gente para frenar la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. El futuro del libelo dependerá de los respaldos que logre reunir la oposición en la Cámara de Diputados, en un escenario marcado por las negociaciones y las diferencias entre las bancadas.

Por último, la reunión trilateral entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin dejó importantes declaraciones sobre el arsenal nuclear de las tres potencias y el futuro de la seguridad internacional. Mientras Trump reconoció las dificultades de abandonar las armas nucleares, Xi Jinping destacó la necesidad de mantener una interacción positiva entre los países y Putin apuntó a intereses compartidos en la resolución de conflictos, incluida la guerra en Ucrania.

En Corea del Centro, con Fran Castillo: Analizamos estos temas junto al abogado Rodrigo Castillo, y el editor del newsletter El Mostrador Semanal, Iván Weissman.