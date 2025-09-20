Carlos Amunátegui: “Yo no quiero vivir bajo la dictadura de una IA china”

Francisco Leturia dialogó con el abogado y académico Carlos Amunátegui acerca de los avances vertiginosos de la inteligencia artificial (IA) y sus posibles impactos en la humanidad.

Durante la conversación, abordaron temas tan variados como la posibilidad de programar emociones en las máquinas, la competencia geopolítica entre Estados Unidos y China por el dominio tecnológico, el futuro del trabajo humano y el rol que podría tener la IA en la sociedad del mañana.

Amunátegui fue claro en sus proyecciones:

“Van a ser tan competentes como cualquier ser humano, o incluso como el mejor ser humano para hacer cualquier tarea”.

“Cada vez hace más y más cosas… son IA que se van generalizando”.

“Para entender el lenguaje lo único que tienes que hacer es tirar una probabilidad basándote en las palabras anteriores”.

Con estas reflexiones, el programa abrió un espacio para pensar en los dilemas éticos, sociales y políticos que surgen con la acelerada expansión de la inteligencia artificial, y en cómo las decisiones de hoy marcarán el rumbo del futuro de la humanidad.



