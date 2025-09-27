Juan Pablo Escobar: “Si mi padre fuera comparado con los narcos de hoy sería un niño en pañales”

En una intensa conversación en “De aquí no sale”, Francisco Leturia entrevistó a Juan Pablo Escobar, hijo del reconocido narcotraficante Pablo Escobar, quien compartió su experiencia de vida marcada por la sombra del crimen organizado y el peso del apellido que lleva.

Durante el diálogo, Escobar reflexionó sobre el rol de su padre en la historia del narcotráfico, la comparación entre las dinámicas del negocio de ayer y las de hoy, y criticó cómo los medios de comunicación han contribuido a difundir la narcocultura, influyendo en las aspiraciones de los jóvenes.

Lejos de glorificar la violencia, reforzó su espíritu pacifista, subrayando la importancia de construir un camino distinto al que siguió su padre:

“Bueno, era convertirme en escritor, arquitecto, diseñador industrial o en bandido, y me gustó más las primeras opciones”.

“Mi papá hizo todo lo contrario, asesinó a más de 30 policías en la ciudad de Medellín”.

“Mi padre nunca quiso que fuera narco”.

Con honestidad y mirada crítica, Juan Pablo Escobar compartió cómo eligió darle otro rumbo a su vida, recordando el pasado, pero apostando siempre por la paz y la reconciliación.