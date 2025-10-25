Mauricio Olavarría: “Hay una racionalidad delictual, en la cárcel me dicen los giles trabajan”

Francisco Leturia recibe a Mauricio Olavarría, experto en criminología y seguridad, para analizar cómo piensan los delincuentes, qué estructuras existen dentro de las cárceles y cómo la narcocultura influye en la sociedad actual.

Olavarría parte por desmitificar una idea común: el delincuente no actúa solo por impulso. “Hay una racionalidad delictual, los delincuentes son seres racionales. En las cárceles me dicen: los giles trabajan, para qué voy a trabajar”, comenta. Una frase que revela la existencia de una lógica interna y una jerarquía moral propia del mundo criminal.

Durante el diálogo, el experto explica cómo funcionan las relaciones de poder entre los reos, donde la reputación, la violencia y el respeto son moneda de cambio. “En las cárceles se ha extendido el culto evangélico; el hermano tiene estatus, pero tiene que comportarse como un hermano”, señala, destacando cómo incluso la religión se integra como parte de las dinámicas de control y convivencia tras las rejas.

Además, reflexionan sobre el impacto de la narcocultura en las aspiraciones de los jóvenes, quienes muchas veces asocian el éxito con el poder y el dinero rápido. Olavarría y Leturia discuten también sobre las políticas de reinserción social y la necesidad de una mirada más integral, que considere la educación, la prevención y la desigualdad como factores clave para reducir la criminalidad.

Este episodio invita a entender que el crimen no es solo una cuestión policial, sino también social, cultural y humana.