Óscar Contardo: “Escribiendo el libro me reconcilié con Patricio Aylwin”

La década de los 90 sigue siendo un punto de referencia obligado para entender el Chile actual. Lo mucho que ha cambiado, y lo mucho que no.

La era del entusiasmo. Chile en los noventa se adentra en una serie de mundos y realidades de diverso tipo, describiendo realidades y formas de trabajar y socializar que hoy a ratos nos resultan ajenas, pero, al mismo tiempo, muy cercanas.

Junto con revisar los principales hitos políticos, mediáticos, económicos y culturales que marcaron el inicio de la transición democrática, Contardo pone especial atención en el Gobierno de Patricio Aylwin, quien tuvo que administrar una realidad compleja, tanto en relación con la amplitud de la coalición que lo sustentaba como en el proceso de transición que le tocó conducir y administrar, y que incluía a Pinochet de comandante en Jefe y unas FF.AA., un Poder Judicial y un mundo empresarial que aún desconfiaban de los recién llegados.

Por ello, aunque esos años estuvieron atravesados por una conciencia clara de la deuda social y política existente, primó la cautela que exigía el temor a cualquier error o desempeño errático (inflación, cambios culturales, cesantía) que fácilmente podían provocar en la ciudadanía una nostalgia hacia el régimen anterior, y una derrota electoral. “Aylwin terminó su Gobierno con una sensación medio agridulce. No era una persona feliz que entregaba un Gobierno exitoso, era un hombre que sentía que hubiera querido hacer más”.

La misma década estuvo marcada por un fuerte crecimiento económico y el acceso ampliado a muchos bienes hasta entonces desconocidos, acompañados de una mayor conexión con la realidad internacional. Ello inauguró una época de entusiasmo, que tapó muy bien muchas de las tensiones y problemáticas más duras del momento y, al mismo tiempo, facilitó la prevalencia de quienes al interior de la Concertación eran menos proclives a los cambios, o derechamente, como luego se vio, más afines al modelo heredado.

El libro también aborda el clima cultural y político de la época, caracterizado por un fuerte conservadurismo y el temor permanente a desestabilizar la transición.

“Yo siempre he pensado que somos una sociedad conservadora, de una élite muy conservadora”, plantea Contardo, aclarando que ese rasgo cruzaba todo el espectro político: “Cuando digo élite conservadora, incluyo a la élite católica de derecha y a la élite católica de izquierda”. Pocos anticiparon que ese mismo acceso al consumo y a realidades nuevas fuera, poco a poco, horadando ese asentado orden cultural y social, marcadamente conservador y jerárquico.

El entusiasmo tuvo muchas fuentes: desde las nuevas tecnologías en comunicaciones a las primeras fiestas Spandex, desde la masificación del cable a la fascinación con la liga europea y los goles de Zamorano. Desde los primeros McDonald’s y los cibercafé, a la asimilación del concepto “top ten” gracias al Chino Ríos, y la llegada del concepto de “farándula” al medio más influyente del país: la televisión.

Pero, en paralelo, cundían la censura y la autocensura, se cuestionaba el divorcio, se renegaba de las diversidades sexuales, y casos como el de los “pinocheques” eran sacados de la escena judicial por la misma coalición gobernante (por razones de Estado).

Por todo ello, para Contardo, una de las transformaciones más profundas desde los 90 hasta hoy tiene que ver con el cambio en la relación que tiene la ciudadanía con las autoridades. “En los 90 era una relación mucho más sumisa”, señala, contrastando ese período con el escenario actual, de mayor desconfianza y cuestionamiento.

Un episodio que revisa sin nostalgia ni caricaturas, y en forma abierta a la experiencia y curiosidad de cada cual, detalles fascinantes y muchas veces desconocidos de una de las décadas más decisivas para la historia de Chile.