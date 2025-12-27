Axel Christensen: “A la industria financiera le falta conectar por qué es importante”

En el cierre del ciclo “Liderazgo en Tiempos de Cambio” de Diálogos de El Mostrador, Axel Christensen –estratega de BlackRock para Iberoamérica– deja una frase que resume el momento:

“A la industria financiera le falta conectar por qué es importante”. No lo dice como crítica gratuita, sino como diagnóstico: si el sector no logra explicar mejor su rol, la confianza se erosiona y la legitimidad se vuelve frágil.

En la conversación, Christensen desmitifica el trabajo financiero (“las buenas finanzas son aburridas”), pone sobre la mesa el golpe de los retiros –y su efecto en el crédito y la profundidad del mercado– y advierte sobre un riesgo silencioso: la irrelevancia.

“Más que el riesgo político o el riesgo económico… el mayor riesgo es la irrelevancia”.

También aterriza el liderazgo desde una mirada práctica: invertir es un trabajo colectivo, hay que aprender a decir “no sé” y mantener la calma cuando el resto entra en pánico.

Y hacia el final, el tema inevitable: inteligencia artificial. Christensen explica por qué las grandes olas tecnológicas parten concentradas en pocos actores, pero suelen terminar con ganadores distintos; y cómo esa velocidad obliga a repensar procesos, diversificación y talento dentro de una gestora global.

Si te interesa entender qué está pasando con el mercado chileno, cómo se lidera en medio de crisis y por qué la IA podría reordenar la inversión más rápido de lo que creemos, vale la pena ver el capítulo completo de Diálogos.