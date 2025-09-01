Empieza x Acá: Cristián Leporati y Marco Moreno sobre Carmona-Jara y “Chao Préstamo” de Kast

Las críticas del presidente del PC, Lautaro Carmona, a la gestión del exministro de Hacienda, Mario Marcel, generaron tensiones en la candidatura presidencial de Jeannette Jara y también con el Socialismo Democrático. Por ejemplo, hubo dimes y diretes entre la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa y el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, e incluso en el gabinete, con declaraciones cruzadas entre el titular de educación, Nicolás Cataldo, y la de Mujer, Antonia Orellana.

Sobre este y otros temas de la actualidad política conversamos hoy en Empieza x Acá, junto al director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la UCEN, Marco Moreno, y el académico de Publicidad de la UDP Cristián Leporati.