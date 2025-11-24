Empieza x Acá: Cristián Leporati y Marco Moreno sobre campañas presidenciales de cara al balotaje

Jeannette Jara (PC) y José Antonio Kast (REP) siguen en búsqueda del casi 20% que logró Franco Parisi en la primera vuelta presidencial. En este escenario, el excandidato ya adelantó un estudio del Partido de la Gente, en que se afirma que el 75% de su electorado votaría “nulo o blanco” en el balotaje.

Parisi aseguró que en el porcentaje restante, José Antonio Kast tiene una “leve ventaja”. En cualquier escenario, estima que en general “la gente no está contenta con esta opción de los extremos”, apuntando a la carta oficialista y republicana.

