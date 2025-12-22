Empieza x Acá: analizamos la agenda nacional e internacional del Presidente Electo J.A. Kast

El Presidente Electo José Antonio Kast tuvo un movido inicio de semana: con pocas horas de diferencia, se juntó con la contralora Dorothy Pérez y la expresidenta Michelle Bachelet. En el primer encuentro, el encuentro se enmarca dentro de los contactos que Kast ha sostenido con autoridades de órganos autónomos del Estado, en momentos en que su equipo prepara definiciones administrativas, políticas y programáticas para el inicio de su mandato.

El segundo, en tanto, está envuelto en las dudas sobre si su Gobierno respaldará la candidatura de la exmandataria como Secretaria General de Naciones Unidas. Dudas que se encargó el líder republicano de seguir nutriendo tras la cita, afirmando que no habrán definiciones públicas antes del 11 de marzo.

Luego de los encuentros de hoy, viajará a Ecuador para reunirse con el mandatario Daniel Noboa, en una visita centrada en seguridad y migración. El encuentro abordará el corredor humanitario tras el cierre de fronteras peruanas y la experiencia ecuatoriana contra el crimen organizado. Será su segundo viaje internacional tras reunirse con Javier Milei.

Hoy en Empieza x Acá, con Fran Castillo: abordamos la apretada agenda de fin de año del Presidente Electo, además de las primeras señales sobre cómo conformará su gabinete de ministros, junto al experto en comunicación política digital Pablo Matamoros y el académico de Publicidad de la UDP Cristián Leporati.