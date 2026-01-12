Empieza x Acá: Analizamos el panorama a una semana del gabinete de José Antonio Kast

Queda tan solo una semana para que se cumpla el plazo autoimpuesto por el presidente electo, José Antonio Kast, para realizar el anuncio oficial de su gabinete, el que, según fue enfático en señalar, se concretará entre el 20 y el 21 de enero.

Este anuncio se ha ido adelantando, ya que, pese a que aún no se ha realizado de manera oficial, ya se han conocido algunos nombres que podrían componer el gabinete. En primer lugar, se informó que Jorge Quiroz sería ministro de Hacienda; además, se confirmó que Claudio Alvarado, Martín Arrau e Iván Poduje ya se encuentran trabajando para el futuro gobierno.

Uno de los nombres que aún no se ha dado a conocer es el de quien asumirá la cartera de Seguridad. En ese marco, se especuló que Rodolfo Carter, exalcalde de La Florida (ex UDI) y quien se integró al Partido Republicano y al equipo de José Antonio Kast como asesor en seguridad —luego de meses de negociaciones—, podría ser quien asumiera ese cargo. Sin embargo, fuentes afirman que el senador electo por La Araucanía habría declinado aceptar el cargo tras evaluar que el enroque podría no ser un “buen negocio”.

Por otro lado, el líder del Partido Nacional Libertario, el diputado Johannes Kaiser, confirmó de manera tajante que no formará parte del gabinete ministerial de José Antonio Kast. Según explicó, su intención es terminar con las especulaciones que dificultan el trabajo del equipo presidencial, aclarando que, tras reunirse con Kast, no existió ninguna oferta formal al respecto.

