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Empieza x acá: “se acabó la luna de miel”, analizamos el complejo inicio del Gobierno

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Hoy en Empieza por Acá: analizamos el difícil inicio del gobierno de José Antonio Kast, marcado por decisiones económicas complejas, errores comunicacionales y una caída en las encuestas. Se abordan temas clave como el alza de combustibles, la estrategia de “shock” y los desafíos de gobernabilidad.

En este capítulo de Empieza por Acá, analizamos el complejo inicio del gobierno de José Antonio Kast, marcado por decisiones económicas de alto impacto, errores comunicacionales y una rápida caída en las encuestas.

La conversación aborda el alza de los combustibles, la estrategia de “shock” del Ejecutivo, las tensiones políticas y los desafíos de gobernabilidad en un escenario de alta presión pública y parlamentaria.

Claves del análisis:

  • Impacto político y social del alza de combustibles
  • Caída en aprobación y aumento de la desaprobación
  • Estrategia de “shock” y sus límites en democracia
  • Problemas de comunicación del Gobierno
  • Rol de la vocería y errores del equipo comunicacional
  • Tensiones internas en el oficialismo
  • Dificultades para construir gobernabilidad
  • Debate sobre liderazgo: imposición vs consenso
  • Riesgos en seguridad tras recortes presupuestarios
  • Nuevos flancos políticos: Colonia Dignidad y agenda ideológica

El panel advierte que el Gobierno enfrenta una colisión entre su estilo de conducción y las exigencias de la gobernabilidad democrática, en un contexto donde el apoyo ciudadano resulta clave para sostener su agenda.

Hoy en Empieza x Acá, con Fran Castillo, analizamos lo que acontece en el panorama nacional junto al director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central (UCEN), Marco Moreno, y el académico de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales (UDP), Cristián Leporati.

 

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