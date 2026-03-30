Empieza x acá: “se acabó la luna de miel”, analizamos el complejo inicio del Gobierno
Hoy en Empieza por Acá: analizamos el difícil inicio del gobierno de José Antonio Kast, marcado por decisiones económicas complejas, errores comunicacionales y una caída en las encuestas. Se abordan temas clave como el alza de combustibles, la estrategia de “shock” y los desafíos de gobernabilidad.
En este capítulo de Empieza por Acá, analizamos el complejo inicio del gobierno de José Antonio Kast, marcado por decisiones económicas de alto impacto, errores comunicacionales y una rápida caída en las encuestas.
La conversación aborda el alza de los combustibles, la estrategia de “shock” del Ejecutivo, las tensiones políticas y los desafíos de gobernabilidad en un escenario de alta presión pública y parlamentaria.
Claves del análisis:
- Impacto político y social del alza de combustibles
- Caída en aprobación y aumento de la desaprobación
- Estrategia de “shock” y sus límites en democracia
- Problemas de comunicación del Gobierno
- Rol de la vocería y errores del equipo comunicacional
- Tensiones internas en el oficialismo
- Dificultades para construir gobernabilidad
- Debate sobre liderazgo: imposición vs consenso
- Riesgos en seguridad tras recortes presupuestarios
- Nuevos flancos políticos: Colonia Dignidad y agenda ideológica
El panel advierte que el Gobierno enfrenta una colisión entre su estilo de conducción y las exigencias de la gobernabilidad democrática, en un contexto donde el apoyo ciudadano resulta clave para sostener su agenda.
Hoy en Empieza x Acá, con Fran Castillo, analizamos lo que acontece en el panorama nacional junto al director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central (UCEN), Marco Moreno, y el académico de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales (UDP), Cristián Leporati.