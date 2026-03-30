Empieza x acá: “se acabó la luna de miel”, analizamos el complejo inicio del Gobierno

En este capítulo de Empieza por Acá, analizamos el complejo inicio del gobierno de José Antonio Kast, marcado por decisiones económicas de alto impacto, errores comunicacionales y una rápida caída en las encuestas.

La conversación aborda el alza de los combustibles, la estrategia de “shock” del Ejecutivo, las tensiones políticas y los desafíos de gobernabilidad en un escenario de alta presión pública y parlamentaria.

Claves del análisis:

Impacto político y social del alza de combustibles

Caída en aprobación y aumento de la desaprobación

Estrategia de “shock” y sus límites en democracia

Problemas de comunicación del Gobierno

Rol de la vocería y errores del equipo comunicacional

Tensiones internas en el oficialismo

Dificultades para construir gobernabilidad

Debate sobre liderazgo: imposición vs consenso

Riesgos en seguridad tras recortes presupuestarios

Nuevos flancos políticos: Colonia Dignidad y agenda ideológica

El panel advierte que el Gobierno enfrenta una colisión entre su estilo de conducción y las exigencias de la gobernabilidad democrática, en un contexto donde el apoyo ciudadano resulta clave para sostener su agenda.

Hoy en Empieza x Acá, con Fran Castillo, analizamos lo que acontece en el panorama nacional junto al director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central (UCEN), Marco Moreno, y el académico de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales (UDP), Cristián Leporati.